7 Resort Terbaik di Lombok Cocok buat Honeymoon, Romantis Bikin Cinta Terus Membara!

BAGI pasangan yang sedang merencanakan perjalanan spesial setelah pernikahan mereka, tak perlu melakukan perjalanan jauh ke luar negeri untuk menikmati honeymoon yang berkesan. Di Indonesia, tersedia sejumlah destinasi yang memukau, salah satunya adalah Lombok. Pulau cantik di Nusa Tenggara Barat ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk memulai perjalanan bulan madu yang romantis.

Lombok menjadi destinasi yang sempurna. Sebuah surga tersembunyi yang terletak di tengah-tengah keindahan alam Indonesia, memang memiliki daya tarik tak tertandingi. Dengan pantainya yang memukau, warisan budayanya yang kaya, dan keramahan penduduknya, pulau ini menampilkan sejumlah resort eksklusif yang dirancang khusus untuk menciptakan momen romantisme yang tidak terlupakan.

Untuk memandu perjalanan bulan madu Anda, kali ini Okezone memiliki tujuh rekomendasi hotel di wilayah Lombok yang dapat menjadi pilihan ideal untuk memulai perjalanan romantis Anda.

Yuk, Simak daftarnya!

1. The Oberoi Beach Resort Lombok

Oberoi Lombok, sebuah Resort mewah bintang 5 yang menakjubkan, menawarkan pengalaman yang memukau dengan pemandangan megah Gunung Agung yang mempesona. Hotel ini berlokasi di daerah Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Terletak di atas lahan seluas 24 hektar yang dikelilingi oleh taman bunga bugenvil yang indah dan pepohonan yang menjulang tinggi, Resort ini memikat hati dengan pesona alamnya.

Dengan pilihan dua tipe kamar, yaitu Vila Jerami dan Paviliun, setiap ruangan dirancang dengan keanggunan arsitektur tradisional Bali.

The Oberoi Beach Resort Lombok (Booking.com)

Artefak kuno menghiasi bagian dindingnya, sementara lantainya dibalut dengan kain berbahan lembut dan elegan. Jendela-jendela berukuran besar menampilkan pemandangan laut yang spektakuler dan keindahan taman yang memikat.

Kamar-kamar ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang pribadi yang mewah, dilengkapi dengan lantai-lantai marmer pilihan. Di sekitar kolam, tersedia sebuah saung yang nyaman untuk bersantai setelah menikmati waktu berenang. Oberoi Hotel and Resort memberikan kemewahan tak tertandingi dan kedamaian yang mengesankan bagi para tamu yang menginap.

Para tamu yang menginap di Oberoi Hotel and Resort dapat merasakan kenyamanan, keindahan alam yang memesona, serta pelayanan yang luar biasa menjadikan Oberoi Lombok sebagai destinasi unggulan bagi mereka yang mencari tempat menginap yang istimewa dan tak terlupakan di Pulau Lombok.

2. MAHAMAYA Gili Meno

Sebuah destinasi eksklusif terletak di Gili Meno, menghadirkan pengalaman luar biasa di salah satu pulau terindah di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat.

Berlokasi di kawasan Pemenang, Gili Indah, Resort ini menjadi destinasi unggulan bagi para wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang memukau. Gili Meno, pulau yang merupakan bagian dari gugusan pulau Gili, menyuguhkan pesona keindahan alam bawah laut yang memikat serta pantai pasir putih yang menakjubkan.

Resort ini tidak hanya mengutamakan kenyamanan para tamu, tetapi juga menghargai dan mencintai lingkungan sekitarnya dengan cara yang luar biasa. Melalui filosofi lingkungan yang kokoh, MAHAYAMA Resort berkomitmen untuk meminimalkan jejak karbon dengan berbagai upaya yang telah mereka terapkan.

3. Mentigi Bay Dome Villas

Terletak di Jalan Raya Senggigi, Senggigi, tempat penginapan ini membanggakan lokasinya yang sangat strategis. Dikelilingi oleh sejumlah objek wisata terkenal di Lombok seperti Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Senggigi, Pantai Malimbu, dan destinasi wisata lainnya, villa ini menawarkan kemudahan akses bagi para tamu yang ingin menjelajahi keindahan pulau Lombok.

Mentigi Bay Dome Villas, sebuah tempat penginapan yang mengusung konsep arsitektur berbentuk kubah atau dome, menghadirkan pengalaman unik kepada para pengunjung yang berkunjung ke Lombok. Menggunakan konsep Beehive Dome yang menyerupai sarang lebah, resort ini menyajikan penginapan yang istimewa dan berbeda dari yang lain.

Dengan kombinasi antara lokasi yang strategis, pemandangan yang memukau, dan konsep arsitektur yang menarik, Mentigi Bay Dome Villas menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman menginap yang berbeda dan mengesankan di Senggigi, Lombok.

Mentigi Bay Dome Villas Lombok (Tripadvisor)

Resort ini tidak hanya menawarkan kenyamanan menginap, tetapi juga sebuah pengalaman visual yang mengesankan bagi para tamu yang mengunjunginya.

4. Hotel Tugu Lombok

Terletak di sepanjang pantai berpasir putih alami yang luas di Sire di pantai barat laut Lombok, Tugu Lombok menjadi perwujudan dari warisan budaya pulau ini yang kaya namun terlupakan. Dapat diakses melalui perjalanan perahu selama 15 menit yang menawan melintasi Kepulauan Gili, hotel ini dikelilingi oleh matahari terbit yang mengagumkan di balik siluet megah Gunung Rinjani.

Memancarkan penghargaan mendalam terhadap keberagaman budaya Lombok, hotel ini dihiasi dengan berbagai bab dari kisah romantis Mahabharata, tergambar melalui koleksi ratusan karya seni yang memukau.

Tugu Hotels & Restaurants berkomitmen untuk mengangkat keindahan, kekayaan budaya, dan pesona Indonesia yang belum tereksplorasi kepada dunia, menjadikan warisan budaya ini sebagai fokus utama dalam menampilkan keunikan dan keagungan Indonesia.

5. Sheraton Senggigi Beach Resort

Sheraton Senggigi Beach Resort yang terletak di Pantai Senggigi, menawarkan 154 akomodasi yang meliputi 3 restoran mewah dan kolam renang yang memikat. Resort ini menjadi pilihan yang sempurna bagi keluarga, pasangan, dan para penjelajah muda yang ingin menikmati liburan yang mengesankan.

Selain akomodasi yang nyaman, Sheraton Senggigi Beach Resort juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti pusat kebugaran modern, spa tepi pantai yang menenangkan, taman bermain anak-anak untuk keluarga yang berkunjung, 3 ruang pertemuan untuk keperluan bisnis, dan 2 area outdoor yang cocok untuk pernikahan.

Sheraton Senggigi Beach Resort menjadi pilihan tepat bagi pasangan yang menginginkan pengalaman liburan romantis yang tak terlupakan.

Resort ini menawarkan kesempatan untuk memperoleh momen berkesan bersama pasangan dengan penginapan yang istimewa. Dengan fasilitas mewah, pelayanan terbaik, dan suasana yang menawan, Sheraton Senggigi Beach Resort menjadi destinasi ideal bagi pasangan yang ingin merayakan kebersamaan mereka dalam suasana yang romantis di Pulau Lombok.