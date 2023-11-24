Artis-Artis yang Namanya Ditabalkan pada Tempat Wisata, Kaka Slank hingga Luna Maya

DALAM dunia hiburan, ada beberapa artis yang berhasil mencapai tingkat ketenaran yang luar biasa. Namun, keberhasilan mereka tak hanya terbatas pada dunia perfilman atau panggung, melainkan juga mencapai pengakuan melalui pengabadian nama mereka pada tempat-tempat wisata terkenal.

Tak dapat dipungkiri, ini bukan sekadar prestise, tetapi juga menjadi suatu bentuk penghormatan bagi kontribusi mereka dalam industri hiburan.

Salah satu contoh yang menginspirasi adalah tempat wisata yang mengabadikan nama seorang artis yang telah memberikan dampak besar pada industri film atau musik. Bagi para penggemar, mengunjungi tempat tersebut bukan hanya sekadar liburan biasa, tetapi juga merupakan momen untuk merayakan warisan dan prestasi idolanya.

Fenomena ini menjadi semacam perpaduan antara dunia hiburan dan pariwisata, di mana nama-nama besar dalam industri tersebut menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, kali ini Okezone akan menggali artis-artis yang namanya ditabalkan pada tempat wisata:

BACA JUGA:

1. Kaka Slank

Spot diving di Halmahera Barat yang dikenal sebagai Batu Kaka "Slank" merupakan destinasi menarik yang diakui oleh bupati setempat. Penamaan spot ini terinspirasi dari hobi menyelam vokalis Slank, Kaka, yang sering melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

Keistimewaan tempat ini terletak pada keindahan alam bawah laut yang dapat dinikmati oleh para penyelam. Yang menarik, Kaka Slank juga mencatat sejarah sebagai orang luar Halmahera pertama yang menjelajahi dan menyelam di spot ini.

Awalnya, Kaka Slank tertarik untuk mengeksplorasi spot diving terbaru di Halmahera Barat. Dalam perjalanannya, Kaka menemukan spot selam yang menarik perhatiannya, sehingga bupati Halmahera Barat memberikan penghormatan dengan memberi nama spot tersebut sebagai Batu Kaka.

Keberanian dan eksplorasi Kaka Slank tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mendukung promosi dan pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

BACA JUGA:

2. Ruang Nadine

Di antara lokasi diving yang menarik di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, terdapat yang dikenal sebagai 'Ruang Nadine'. Nama ini dipilih dengan inspirasi dari keadaan kamar Nadine Chandrawinata yang, meskipun berantakan, tetap memancarkan keindahan dan daya tarik.

Sama seperti kondisi 'Ruang Nadine' yang memiliki tumpukan terumbu karang yang tersebar tidak teratur, namun tetap memancarkan keindahan dan pesona saat dipandang mata. Keputusan untuk menamai spot diving ini sebagai 'Ruang Nadine' mencerminkan kontras antara kerapihan dan keindahan yang muncul dari kekacauan alam bawah lautnya, menciptakan pengalaman yang menarik bagi para penyelam yang berkunjung ke Kepulauan Sangihe.

3. Mata Nadine

Di Kepulauan Sangihe, selain spot diving bernama 'Ruang Nadine', terdapat juga yang dikenal dengan sebutan 'Mata Nadine’. Nama ini diberikan langsung oleh Nadine Chandrawinata, pemenang Puteri Indonesia 2005.

BACA JUGA:

Keputusan untuk menamai spot diving ini sebagai "Mata Nadine" dipilih karena kesadaran bahwa aktivitas menyelam memerlukan penglihatan yang tajam atau mata yang cermat, untuk benar-benar menikmati keindahan dasar lautnya. Selain itu, nama ini juga mencakup pengalaman unik dalam mengamati kehidupan laut, termasuk para siput laut (Nudibranch), yang mendiami area selam Mata Nadine di Kepulauan Sangihe.

Tindakan Nadine dalam memberikan nama pada lokasi ini tidak hanya mencerminkan hasratnya terhadap kehidupan bawah laut, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap keunikan dan keindahan alam bawah laut di wilayah tersebut.

4. Lincah Nadine

Spot diving yang mengusung nama Nadine lagi, berlokasi di Boalemo, Gorontalo. Lokasi tersebut dikenal dengan nama "Lincah Nadine", sebuah penamaan yang terinspirasi dari sifat lincah Nadine Chandrawinata saat melakukan aktivitas menyelam dan menjelajahi bawah laut.

BACA JUGA:

Keputusan untuk menggunakan kata "Lincah" mencerminkan keaktifan dan ketangkasan Nadine ketika berada di dalam air, yang diakibatkan oleh keindahan bawah laut di Boalemo yang memicu rasa ingin tahu untuk terus menjelajahi.

Selain itu, spot selam Lincah Nadine menawarkan titik penyelaman yang sangat menarik. Ketika diperinci, sepanjang titik penyelaman ini terdapat tekstur dinding dan terumbu karang yang beragam, menambah daya tarik dan keunikan dari lokasi selam ini.

Keberagaman struktur bawah lautnya menciptakan pengalaman yang menarik bagi para penyelam dan memberikan kontribusi positif terhadap popularitas spot diving di Boalemo, Gorontalo.