5 Wisata Keren di Banyuwangi, Hadirkan Pengalaman Liburan Seru Bikin Ogah Pulang

BANYUWANGI sukses menjadi magnet bagi para wisatawan yang menginginkan pengalaman unik dalam mengeksplorasi keindahan alam yang memukau dan kekayaan budaya tiada tanding.

Daerah berjuluk The Sunrise of Java ini menjadi tempat berlabuh ideal bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan alam yang masih natural.

Dikenal sebagai gerbang menuju petualangan ekowisata, destinasi ini menghadirkan keajaiban alam yang menakjubkan, mulai dari pemandangan gunung yang megah hingga pantai-pantai eksotis dengan pasir putihnya yang memikat.

Ketimbang penasaran, berikut Okezone rangkumkan lima di antara tempat wisata paling keren di Banyuwangi yang bisa menghadirkan pengalaman liburan seru bikin traveler ogah pulang.

1. Kawah Ijen

Kawah Ijen ialah salah satu keajaiban alam menakjubkan,dan destinasi utama bagi pelancong yang hendak menyaksikan keindahan alam yang luar biasa di Indonesia.

Terletak di Pegunungan Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, kawah ini menawarkan pemandangan spektakuler serta fenomena alam yang memesona.

(Foto: Instagram/@zed_kuzi)

Salah satu atraksi utama Kawah Ijen adalah blue fire atau api biru yang langka dan menakjubkan. Fenomena ini terjadi ketika gas belerang bertemu dengan udara dan terbakar, menciptakan nyala api yang berwarna biru kehijauan yang sangat menakjubkan.

Keindahan blue fire yang hanya terlihat di beberapa tempat di dunia membuat Kawah Ijen semakin menarik bagi para wisatawan.

Selain blue fire, pemandangan matahari terbit di kawah saat fajar juga sangat menawan. Pengunjung dapat menyaksikan sinar matahari yang menyinari kawah dan menyoroti danau belerang yang menghasilkan panorama yang memukau.

2. Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran, sebuah surga alam tersembunyi di ujung timur Jawa, menawarkan keindahan alam yang mengagumkan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terletak di Banyuwangi, taman nasional ini sering disebut sebagai 'Savannah of Java' karena pemandangan savana luasnya yang memukau.

Taman Nasional Baluran dikenal karena padang rumput savana yang terbentang luas, menampilkan pemandangan yang mirip dengan savana Afrika.

Pemandangan ini dihiasi dengan beragam tanaman seperti rerumputan, semak belukar, dan pohon kering, menciptakan panorama yang menakjubkan bagi para pengunjung.

(Foto: Instagram/@explore_baluran)

Selain savana, Taman Nasional Baluran juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis satwa liar di sini, termasuk rusa, banteng, monyet ekor panjang, serta burung dan reptil langka.

Para pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan wisata alam di Taman Nasional Baluran, seperti safari jeep, trekking, dan birdwatching untuk mengamati satwa liar dan keindahan alamnya. Pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam di savana menjadi momen yang tak terlupakan bagi para wisatawan.

Salah satu destinasi favorit di taman nasional ini adalah Bukit Baluran, yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian. Para pengunjung dapat menikmati panorama savana yang luas dari atas bukit, memberikan pengalaman yang mengesankan.