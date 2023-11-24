Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Asyik Liburan di Pantai, Turis Wanita Tewas Disambar Petir

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |23:08 WIB
Viral! Asyik Liburan di Pantai, Turis Wanita Tewas Disambar Petir
Froilanis Rivas korban tewas disambar petir di Pantai Boquilla, Kolombia. (Facebook)
SEORANG turis wanita bernama Froilanis Maireth Rivas Roman (34) tewas tersambar petir saat menikmati liburan bersama keluarga di Pantai Boquilla, Provinsi Cartagena, Kolombia. Kejadian tersebut viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan momen mengerikan ketika Froilanis terkena kilatan listrik besar dan langsung terjatuh ke tanah. Pengunjung lain yang berada di dekatnya juga merasakan guncangan tersebut, namun berhasil selamat.

“Dia sudah meninggal. Sambaran petir langsung membunuhnya. Mereka tidak dapat menyentuhnya,” ujar seorang pengunjung.

