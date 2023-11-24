Viral! Asyik Liburan di Pantai, Turis Wanita Tewas Disambar Petir

SEORANG turis wanita bernama Froilanis Maireth Rivas Roman (34) tewas tersambar petir saat menikmati liburan bersama keluarga di Pantai Boquilla, Provinsi Cartagena, Kolombia. Kejadian tersebut viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan momen mengerikan ketika Froilanis terkena kilatan listrik besar dan langsung terjatuh ke tanah. Pengunjung lain yang berada di dekatnya juga merasakan guncangan tersebut, namun berhasil selamat.

“Dia sudah meninggal. Sambaran petir langsung membunuhnya. Mereka tidak dapat menyentuhnya,” ujar seorang pengunjung.

