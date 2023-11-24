Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Genjot Pariwisata, Sri Lanka Bebaskan Visa bagi Turis Indonesia dan 6 Negara Ini

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:00 WIB
Genjot Pariwisata, Sri Lanka Bebaskan Visa bagi Turis Indonesia dan 6 Negara Ini
Sigiriya di Sri Lanka. (Foto: visitinsrilanka.com)
PEMERINTAH Sri Lanka membebaskan visa bagi wisatawan dari tujuh negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan kunjungan turis dan menghidupkan perekonomianya yang sedang dilanda krisis.

Kementerian Luar Negeri Sri Lanka mengumumkan bahwa pelancong yang datang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, India, China, Jepang, dan Rusia akan dibebaskan visa masuk ke Sri Lanka hingga 31 Maret 2024.

Melansir dari Asiaone, Jumat (24/11/2023), program percontohan ini bagian dari skema upaya Sri Lanka untuk meningkatkan pemulihan pariwisata dan mencapai target kunjungan 5 juta wisatawan pada 2026.

 BACA JUGA:

Sri Lanka yang berpenduduk 22 juta jiwa dan terkenal dengan keindahan pantainya, kuil kuno, dan teh aromatiknya, mengalami keterpurukan industri pariwisata yang bertubi-tubu. Pertama akibat pandemi Covid-19, kemudian dihantam lagi oleh krisis keuangan parah pada tahun lalu yang memicu protes besar-besaran dan kekurangan kebutuhan pokok seperti bahan bakar.

Namun industri pariwisata mengalami perubahan haluan pada 2023. Pada September lalu, Sri Lanka mencatat 1 juta kedatangan wisatawanuntuk pertama kalinya sejak 2019.

Halaman:
1 2
      
