5 Teori Konspirasi Gila Bandara Denver, Kuda Kiamat hingga Sarang Illuminati

BANDARA Internasional Denver atau DEN di Colorado, Amerika Serikat menyimpan sederet misteri dan menjadi fokus berbagai teori konspirasi gelap. Muncul juga aneka macam spekulasi unik.

Warga lokal menyebut Bandara Denver yang dibangun sebagai Stapleton Airport pada 1995 sebagai DIA. Sejak kehadirannya, Bandara Denver terus menjadi pusat perhatian untuk berbagai teori konspirasi.

Sejak awal, warga Colorado telah berspekulasi tentang adanya terowongan rahasia di bandara, petunjuk tersembunyi mengenai masyarakat rahasia Nazi, dan pertanda-pertanda menyeramkan tersembunyi dalam karya seni publik di sekitar pusat Denver.

Pejabat bandara Denver dengan senang hati mendukung ide-ide konspirasi mengenai bunkers Illuminati dan hubungan dengan alien dalam upaya pemasaran mereka sendiri. Meskipun bandara tersebut sebagian besar hanya bercanda mengenai sejarah eksentriknya sendiri, banyak orang masih menganggap serius rumor-rumor tersebut.

Mengapa teori konspirasi tentang bandara ini begitu bertahan lama? Sebenarnya, hal ini tidak terlalu terkait dengan bandara itu sendiri.

Menurut Psychology Today, banyak orang cenderung mempercayai teori konspirasi karena dorongan mereka untuk mencari makna, kepastian, keamanan, atau untuk menjaga citra diri mereka sendiri. Dalam konteks bandara ini, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai konstruksinya, termasuk alasan mengapa biaya pembangunan bandara begitu tinggi dan mengapa memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan.

Alih-alih menerima jawaban yang sederhana dan membosankan, sebagian orang mungkin merasa lebih tertarik untuk terlibat dalam teori-teori konspirasi yang menarik, yang jelas lebih menarik daripada penjelasan sehari-hari yang tersedia.

Melansir dari Travel and Leisure, berikut 5 teori konspirasi paling populer tentang Bandara Internasional Denver :

1. Dibangun oleh Orde Dunia Baru

Terdapat berbagai spekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan bandara Denver. Salah satu teori yang terus beredar adalah bahwa bandara ini didirikan oleh Orde Dunia Baru dengan hubungan ke Nazisme.

Menurut Mental Floss, teori ini bahkan menyatakan bahwa landasan pacu bandara dibangun menyerupai swastika jika dilihat dari udara.

Walaupun demikian, jika kita melihat konfigurasi sebenarnya, landasan pacu tersebut tidak tampak menyerupai bentuk tersebut secara khusus (kecuali jika seseorang benar-benar berusaha mencarinya).

Selain itu, fakta bahwa plakat dedikasi bandara mengakui organisasi yang disebut The New World Airport Commission sebagai pembangunnya juga menambah kebingungan. Meskipun ini mungkin terlihat sebagai kebetulan, namun ternyata organisasi tersebut tidak ada, sesuai dengan informasi yang dapat ditemukan di situs web bandara.

2. Patung Kuda Biru Raksasa adalah Penghormatan kepada Empat Penunggang Kuda pada Kiamat

Patung kuda biru di Bandara Denver, yang dikenal sebagai "Blucifer," menyimpan aura misteri. Meskipun resmi bernama "Mustang/Mesteño," patung setinggi 32 kaki dan berat 9.000 pound ini telah menjadi pusat berbagai teori konspirasi.

Mata merah yang bersinar sepanjang waktu memicu spekulasi bahwa patung ini mungkin mewakili salah satu dari Empat Penunggang Kuda pada Kiamat.

Lebih menyeramkan lagi, pembuat patung, Luis Jiménez, meninggal karena kejadian terkait patung sebelum patung selesai. Blucifer, terinspirasi dari karya seni serupa di University of Oklahoma, telah menjadi subjek teori konspirasi selama bertahun-tahun.

Beberapa orang mengaitkan mata merah patung dengan simbolisme Kitab Wahyu, sementara sang seniman menyatakan bahwa warna merah itu menghormati semangat Amerika Barat. Kematian Jiménez, yang terjadi saat proses pembuatan patung, semakin memperkuat kejutan dan misteri seputar karya seni ini.

Meskipun banyak spekulasi, patung kuda tersebut kemungkinan hanyalah karya seni tanpa maksud tersembunyi yang lebih dalam.

3. DIA Mengandung Markas Besar Illuminati

Selain dituduh sebagai karya Orde Dunia Baru Nazi, muncul berbagai rumor tentang keberadaan bangunan tanpa tanda dan ruang bawah tanah yang melimpah di properti bandara. Asal-usul teori ini mungkin terkait dengan keberadaan kapsul waktu yang terkubur di properti tersebut, membawa simbol-simbol Freemason yang dikaitkan dengan Illuminati.

Salah satu alasan utama ketegangan teori konspirasi ini adalah biaya pembangunan bandara yang melebihi perkiraan awal dan memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan.

Lalu, bagaimana bandara akhirnya selesai? Para penganut teori konspirasi menuding penggunaan uang Illuminati, yang dipercayai beberapa orang digunakan untuk menyelesaikan konstruksi DIA sebagai pertukaran atas penggunaan properti oleh kelompok rahasia tersebut.

Berdasarkan informasi dari situs web DIA, rumor menyebutkan bahwa beberapa bangunan awal di properti tersebut tidak dibangun dengan benar.

Sebagai gantinya, bandara memilih untuk mengubur bangunan tersebut dan membangun struktur baru di atasnya, menciptakan semacam "lair" bawah tanah bagi Illuminati.