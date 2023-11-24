Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Kesaktian Orang Suku Koto yang Tidak Akan Bisa Dimangsa Buaya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:07 WIB
Kisah Kesaktian Orang Suku Koto yang Tidak Akan Bisa Dimangsa Buaya
Ilustrasi buaya. (Foto: Freepik)
A
A
A

KISAH orang sakti suku Koto tidak akan bisa dimangsa buaya menjadi bagian dari warisan budaya dari etnis Minangkabau, Sumatera Barat. Berdasarkan cerita turun-temurun, buaya tidak akan memangsa suku ini meski mereka hanyut di sungai atau terdampar di muara.

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (24/11/23), buaya dianggap sebagai penjaga suku Koto. Keistimewaan ini diyakini berasal dari perjanjian atau kebaikan yang dilakukan oleh para tetua suku Koto di masa lalu. Anak keturunan suku Koto tentu penah mendengar legenda ini.

Orangtua suku Koto terus menuturkan cerita tersebut ke anak-anaknya, “suku awak ko, ado karomahnya, awak indak ka dimakan buayo, karano buayo tuw palinduang orang suku Koto (suku kita ini, memiliki keistimewaan, orang yang bersuku Koto tidak akan dimakan oleh buaya, karena buaya adalah penjaga kita)"

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
