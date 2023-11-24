Jiwa Jagad Jawi Raih 5th Place Countries Promotion World's Best Tourism Film di Spanyol

FILM pariwisata Indonesia 'Jiwa Jagad Jawi' berhasil meraih penghargaan 5th Place Countries Promotion World’s Best Tourism Film dalam The 35th World Tourism Film Awards di Valencia, Spanyol.

The 35th World Tourism Film Awards yang diselenggarakan oleh The International Committee of Tourism Film Festival (CIFFT) di Valencia, Spanyol, pada 22 November 2023 menjadi ajang penganugerahan penghargaan kepada film pariwisata terbaik dunia yang melibatkan lebih dari 3.000 video promosi dari 50 negara yang berpartisipasi dalam CIFFT Circuit 2023.

Sebanyak 27 penghargaan bergengsi dianugerahkan di acara tersebut dalam lima kategori, yakni Tourism Destination Cities, Regions, Countries, Tourism Products, dan Tourism Services. Film Jiwa Jagad Jawi pun berhasil memenangkan 5th Place Countries Promotion World’s Best Tourism Film.

BACA JUGA: