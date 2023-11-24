Inilah 7 Alasan Kenapa Orang Jepang Paling Doyan Minum Teh Hijau

ORANG Jepang memiliki tradisi minum teh hijau yang disebut Chanoyu. Teh hijau menjadi minuman yang paling banyak di konsumsi di Jepang karena memiliki manfaat bagi kesehatan.

Bagi orang Jepang, teh hijau disajikan kepada tamu untuk menunjukkan keramahtamahan.

Melansir laman Just One Cookbook, Teh hijau pertama kali diperkenalkan oleh biksu Jepang yang mempelajari agama Buddha di Tiongkok selama era Nara dan Heian.

Teh hijau awalnya menjadi minuman istimewa yang disajikan untuk kelompok keagamaan masyarakat Jepang. Namun seiring waktu, Teh hijau menyebar ke kalangan kerajaan dan kelompok elit lainnya.

Pada abad ke-12, seorang pendeta Zen, Myouan Eisa menulis buku yang berjudul Kissayojoki.

Buku ini membahas tentang budidaya teh hijau, cara membuat teh hijau, dan manfaatnya bagi kesehatan dan umur panjang. Dari sinilah, kemudian muncul budaya minum teh bersama di Jepang.

Berikut manfaat teh hijau seperti dilansir dari Just One Cookbook dan sumber lainnya;

(Foto: Pixabay/hana_chado)

1. Menjaga Kesehatan Kulit

Teh hijau mengandung antioksidan dan senyawa bioaktif yang tinggi seperti polifenol, katekin, dan flavonoid. Senyawa ini dapat melawan radikal bebas, melindungi sel dan molekul dari kerusakan. Sementara itu, kandungan antioksidan dapat membantu mencerahkan kulit dan mencegah penuaan dini.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Kedokteran Universitas Lampung, Teh hijau mengandung catechin yang mampu mengurangi resiko penyakit jantung.

Studi yang diterbitkan oleh Journal of American College menunjukkan peserta yang mengonsumsi lima cangkir atau lebih teh hijau setiap hari memiliki kemungkinan lebih kecil terkena hipertensi atau kardiovaskular.

3. Meningkatkan Kesehatan Otak

Teh hijau memiliki kandungan Flavonoid yang dapat memberikan efek perlindungan pada neuron, sehingga dapat membantu menurunkan risiko penyakit Alzheimer.

Selain itu, terdapat juga kandungan L-theanine yang dapat bekerja sinergis dengan kafein untuk meningkatkan fungsi otak.

4. Memberikan Efek Relaksasi

Menurut penelitian Trends in Food Science & Technology, teh hijau memiliki kandungan L-theanine yang dapat memberikan efek menenangkan dan membuat otak rileks. Teh hijau memang mengandung kafein, tetapi kadar kandungannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kopi.