Promo Gajian dari Mister Aladin Datang, Liburan Makin Gampang!

WAH, hawa-hawa musim gajian udah mulai berasa nih. Setelah banyak agenda liburan yang tertunda, Anda masih sempat untuk mewujudkannya sekarang dengan memanfaatkan promo liburan Magic Sale dari Mister Aladin! Nikmati diskon hingga Rp350.000 untuk semua kebutuhan liburan Anda

Ada Promo Apa Saja di Mister Aladin Magic Sale November 2023?

1. Terbang Hemat Abis Gajian

November ini jadi waktu yang tepat untuk pesan tiket pesawat jelang libur akhir tahun, karena puncak musim liburan akan tinggi menjelang akhir tahun 2023 hingga di awal Januari 2024.

Anda bisa memanfaatkan diskon tiket pesawat s.d Rp350.000 untuk semua rute domestik lewat aplikasi Mister Aladin.

2. Staycation Abis Gajian

Jangan lupa dapatkan akomodasi yang strategis dari tempat liburan Anda. Khusus di bulan ini, Anda #MasihSempat menikmati diskon sampai Rp350.000 yang berlaku untuk semua hotel dan bebas periode menginap.

3. Jalan-Jalan Abis Gajian

Buat Anda yang tidak mau repot-repot antri membeli tiket masuk ke tempat-tempat wisata, atau menikmati atraksi setempat lainnya, Anda dapat memesan segala jenis tur & aktivitas dengan diskon s.d Rp125.000 di Mister Aladin.