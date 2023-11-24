Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hobi Tumbalkan Manusia, Begini Sejarah Suku Aztec yang Hidup pada Abad 13 hingga Lenyap dari Peradaban

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:30 WIB
Hobi Tumbalkan Manusia, Begini Sejarah Suku Aztec yang Hidup pada Abad 13 hingga Lenyap dari Peradaban
Bangunan kuno peninggalan Suku Aztec di Meksiko (Foto: Unsplash/Jeremy Lishner)
A
A
A

SUKU Aztec dikenal juga sebagai Mexica, merupakan sekelompok yang mendirikan peradaban di dataran tinggi Meksiko pada abad ke-13. Mereka adalah sekelompok nomaden yang berasal dari Aztlan, di Meksiko Utara.

Kedatangan mereka diyakini akibat runtuhnya peradaban di Mesoamerika, yaitu kawasan Toltec. Kemudian pada tahun 1325 Masehi, suku ini membangun kehidupan di sekitar kawasan Danau Texcoco.

Mereka melakukan proses pengeringan tanah dan menciptakan pulau buatan untuk dijadikan perkebunan dan pondasi, untuk ibu kota mereka yang disebut Tenochtitlan.

Suku Aztec menganut kepercayaan kepada para dewa, seperti Huitzilopochtli atau dewa perang, dan Tlacloc atau dewa hujan, serta kepada Quetzalcoatl atau dewa kebijaksanaan.

Mereka bertahan hidup dengan bertani, memancing, dan berburu hewan seperti ular, kalkun, dan sebagainya.

Bangunan Suku Aztec

(Foto: Unsplash/Perry Grone)

Pada abad ke-16, suku Aztec mengalami perkembangan dan membangun sebuah sistem irigasi yang modern.

Bahkan, penduduk suku ini yang memperkenalkan kalender dan mengembangkan tulisan hieroglif. Tetapi pada tahun 1521, peradaban suku ini berakhir, karena dikalahkan oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Hernan Cortes.

Selain itu, keruntuhan Aztec disebabkan juga karena serangan militer, penyebaran penyakit, dan adanya aliansi dengan suku pribumi setempat.

Namun, suku ini memiliki seni dan dan arsitektur yang menawan, seperti ukiran kayu, tembikar, kompleks kuil, piramida, dan sebagainya.

