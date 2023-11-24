Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Suku Kamoro, Sang Pemahat Andal Asal Papua yang Akrab dengan Alam

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:02 WIB
Mengenal Suku Kamoro, Sang Pemahat Andal Asal Papua yang Akrab dengan Alam
Suku Kamoro asal Papua yang sangat akrab hidup menyatu dengan alam (Foto: Instagram/@wira_capture)
SUKU Kamoro atau Mimika Wee merupakan etnis yang mendiami wilayah pesisir selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Wilayah tempat tinggal mereka luasnya berkisar 250 km, yang membentang dari timur Sungai Otakwa hingga barat Patowai Buru.

Makna dari kata 'Kamoro' sendiri ialah manusia yang hidup. Karena itu, penduduk suku ini memiliki pola hidup nomaden, dan mampu bertahan hidup di daerah hutan hujan, rawa-rawa bakau, dan muara.

Kehidupan Suku Kamoro masih menyatu dengan alam dan lingkungan sekitar, di mana mereka memanfaatkan hasil bumi dan laut Papua sebagai komoditas utamanya.

Suku Kamoro, Papua

Suku Kamoro (Foto: Instagram/@febriano.jody)

Tak hanya itu, karena hidup berdampingan dengan alam, penduduk setempat juga melakukan proses pembudidayaan terhadap perkebunan.

Mereka dikenal sebagai pemahat andal, karena mampu menghasilkan ukiran karya seni yang terbuat dari kayu, dan sudah dikenal hingga mancanegara.

Dikenal juga sebagai Orang Mumuika, mereka memiliki ciri-ciri postur tubuh yang tinggi dan tegak, berkulit hitam, memiliki hidung mancung, dan rambutnya keriting.

Dalam berkomunikasi mereka menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Karena itu, tak heran jika suku ini menyimpan beragam kebudayaan dan tradisi setempat, seperti kegiatan menyulam, mengukir, tarian, dan sebagainya.

Halaman:
1 2
      
