HOME WOMEN TRAVEL

Sail Cenderawasih 2023 Momentum Promosi Destinasi Bahari Papua, Sandiaga Optimis Dongkrak Pariwisata

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:01 WIB
Sail Cenderawasih 2023 Momentum Promosi Destinasi Bahari Papua, Sandiaga Optimis Dongkrak Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEGIATAN Sail Teluk Cenderawasih 2023 yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 23 November 2023 kemarin di Kawasan Pantai Samau, Kabupaten Biak Numfor jadi momentum guna mempromosikan potensi wisata bahari yang ada di Papua.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, event seperti Sail Teluk Cenderawasih 2023 sangat potensial untuk dapat menarik kedatangan wisatawan dan investor sehingga mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Saya yakin dengan event based recovery seperti ini kita bisa membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua," ujar Sandi, dikutip dari laman Kemenparekraf.

Sail Cenderawasih 2023

Sail Cenderawasih 2023 (Foto: Kemenparekraf)

Sail Teluk Cendrawasih 2023 berlangsung sejak 21 November hingga 27 November 2023 di Biak Numfor.

Pembukaan acara ini diisi dengan sailing pass yang diikuti oleh nelayan-nelayan setempat serta kapal-kapal TNI, tari-tarian tradisional Papua, dan atraksi terjun payung dari TNI dan Polri.

Dalam pembukaan Sail Teluk Cenderawasih 2023 Presiden Jokowi berujar bahwa Papua, khususnya Teluk Cenderawasih memiliki potensi wisata bahari yang sangat kaya. Sehingga, potensi ini patut dipromosikan agar semakin dikenal oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Halaman:
1 2
      
