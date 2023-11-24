Resep Papeda Kuah Kuning, Pas untuk Eksperimen Makanan di Akhir Pekan

PAPEDA ikan kuah kuning merupakan kuliner khas Maluku, Ambon dan Papua. Papeda sendiri merupakan kuliner yang terbuat dari bubur sagu papeda khas Papua yang lembut dan kenyal lalu disajikan bersama kuah ikan kuning yang ringan dan segar.

Nah, jika Anda ingin menyajikan papeda kuah ikan kuning, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Meski susah-susah gampang, tidak ada salahnya untuk mencoba. Apalagi, sajian satu ini juga cukup sulit ditemukan di Jakarta. Berikut resepnya, dilansir dari laman resmi Indonesia Kaya.

Bahan-bahan :

300 gr fillet ikan kakap, iris dadu 3 cm

1 sdm air jeruk nipis

1 sdt garam, untuk olesan

4 sdm minyak goreng