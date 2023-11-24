Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!

MENIKMATI sensasi luxury dining personalisasi di Lexus Feast menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, bukan hanya menyantap menu yang spesifik dibuat untuk Anda, tapi ada kesan eksklusif dan luxury di dalamnya.

Kesan itu yang dicari penikmat kuliner anti-mainstream. Menu diciptakan khusus untuk Anda dengan ada rasa tanggung jawab untuk memakannya tanpa sisa.

"Personalisasi memungkinkan seseorang menyantap makanan tanpa sisa. Ini sejalan dengan konsep sustainability dalam dunia kuliner, zero waste," kata Chef Ray Adriansyah saat ditemui di Immersion by Lexus, Menara Astra, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

Lewat menu yang dipersonalisasi, memungkinkan seseorang yang makan bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Dengan begitu, diharapkan makanan pada akhirnya habis disantap.

"Itu kenapa konsep personalisasi ini bagi saya luxury karena benar-benar memanjakan tamu sesuai dengan keinginannya," ujar Chef Ray.

Lantas, bagaimana konsep personalisasi yang dirasakan di luxury dining ini?

Di awal kami diminta untuk memberitahu apakah ada sesuatu yang perlu dihindari atau jenis makanan seperti apa yang dikonsumsi. Apakah vegetarian, anti-seafood, atau non-dairy product.