Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:33 WIB
Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!
Nikmati sensasi luxury dining personalisasi. (Foto: Okezone/Sukardi)
A
A
A

MENIKMATI sensasi luxury dining personalisasi di Lexus Feast menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, bukan hanya menyantap menu yang spesifik dibuat untuk Anda, tapi ada kesan eksklusif dan luxury di dalamnya.

Kesan itu yang dicari penikmat kuliner anti-mainstream. Menu diciptakan khusus untuk Anda dengan ada rasa tanggung jawab untuk memakannya tanpa sisa.

"Personalisasi memungkinkan seseorang menyantap makanan tanpa sisa. Ini sejalan dengan konsep sustainability dalam dunia kuliner, zero waste," kata Chef Ray Adriansyah saat ditemui di Immersion by Lexus, Menara Astra, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

Luxury

Lewat menu yang dipersonalisasi, memungkinkan seseorang yang makan bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Dengan begitu, diharapkan makanan pada akhirnya habis disantap.

"Itu kenapa konsep personalisasi ini bagi saya luxury karena benar-benar memanjakan tamu sesuai dengan keinginannya," ujar Chef Ray.

Lantas, bagaimana konsep personalisasi yang dirasakan di luxury dining ini?

Di awal kami diminta untuk memberitahu apakah ada sesuatu yang perlu dihindari atau jenis makanan seperti apa yang dikonsumsi. Apakah vegetarian, anti-seafood, atau non-dairy product.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/298/3160544/menekraf-gbGJ_large.jpg
Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/298/2946910/segarnya-papaya-salad-asinan-ala-asian-fusion-untuk-rayakan-tahun-baru-5FNy96su68.jpg
Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/298/2933829/mengenal-filosofi-semar-mendem-kuliner-yang-mirip-dadar-gulung-skTGY7QByG.jpg
Mengenal Filosofi Semar Mendem, Kuliner yang Mirip Dadar Gulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/298/2918218/resep-enak-gulai-tikungan-kuliner-jaksel-yang-dicicipi-oleh-ganjar-pranowo-capres-2024-TawqTQQJOo.jpg
Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906371/mengenal-nasi-ulam-menu-sarapan-khas-betawi-yang-kini-kian-langka-0Mw95GaSTm.jpg
Mengenal Nasi Ulam, Menu Sarapan Khas Betawi yang Kini Kian Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/298/2905166/5-kuliner-khas-solo-yang-wajib-dicoba-ada-kesukaan-presiden-lho-SVcd1Gd8gr.jpg
5 Kuliner Khas Solo yang Wajib Dicoba, Ada Kesukaan Presiden Lho
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement