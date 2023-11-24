Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Garang Asem Tanpa Santan, Rasa Tetap Nikmat

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:07 WIB
Resep Garang Asem Tanpa Santan, Rasa Tetap Nikmat
RESEP garang asem tanpa santan bisa jadi salah satu alternatif menu yang kamu sajikan untuk keluarga. Menu ini juga cocok bagi kamu yang sedang mengindari olahan santan.

Garang asem adalah makanan tradisional khas Jawa Tengah yang dimasak menggunakan daun pisang dan didominasi oleh rasa asam dan pedas.

Garang asem berasal dari Grobogan, tapi kini populer di Kudus, bahkan kini Garang Asem ada di beberapa kota di provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki makanan tradisional ini.

Bagi kamu yang ingin menikmati menu satu ini, silakan coba resep yang disajikan berikut ini. Dikutip dari @ipink_nicole, Jumat (24/11/2023)

Bahan:

1/2 ekor ayam kampung, potong-potong

Seruas jahe, geprek

      
