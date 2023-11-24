Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kare Ayam Kampung, Kuah Gurihnya Mantap

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:04 WIB
Resep Kare Ayam Kampung, Kuah Gurihnya Mantap
KARE ayam kampung memang nikmat disantap dengan nasi putih. Apalagi kuah santannya yang begitu gurih, bikin kamu ketagihan.

Ayam kampung memang memiliki tekstur daging lebih liat, sementara ayam broiler lebih empuk. Namun, ketika diolah menjadi masakan, tentu ayam kampung tak kalah nikmat dengan ayam boiler.

Mengutip akun Instagram @idah.nasution, Jumat (24/11/2023), berikut resep ayam kampung yang bisa kamu coba.

Bahan-bahan:

1 ekor ayam kampung muda, potong sesuai selera

4 buah tahu, belah 2 dan goreng

700 ml santan (dari 1/2 butir kelapa)

2 batang serai, memarkan

3 cm lengkuas, memarkan

2 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

Garam, gula & kaldu ayam bubuk secukupnya

Secukupnya bawang goreng untuk taburan

1 Gelas air

Bumbu halus:

10 butir bawang merah

5 siung bawang putih

2 cm jahe

3 cm kunyit

1 sdm ketumbar

1 sdt merica butiran

4 butir kemiri

Halaman:
1 2
      
