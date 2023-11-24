KARE ayam kampung memang nikmat disantap dengan nasi putih. Apalagi kuah santannya yang begitu gurih, bikin kamu ketagihan.
Ayam kampung memang memiliki tekstur daging lebih liat, sementara ayam broiler lebih empuk. Namun, ketika diolah menjadi masakan, tentu ayam kampung tak kalah nikmat dengan ayam boiler.
Mengutip akun Instagram @idah.nasution, Jumat (24/11/2023), berikut resep ayam kampung yang bisa kamu coba.
Bahan-bahan:
1 ekor ayam kampung muda, potong sesuai selera
4 buah tahu, belah 2 dan goreng
700 ml santan (dari 1/2 butir kelapa)
2 batang serai, memarkan
3 cm lengkuas, memarkan
2 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
Garam, gula & kaldu ayam bubuk secukupnya
Secukupnya bawang goreng untuk taburan
1 Gelas air
Bumbu halus:
10 butir bawang merah
5 siung bawang putih
2 cm jahe
3 cm kunyit
1 sdm ketumbar
1 sdt merica butiran
4 butir kemiri