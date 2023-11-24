Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aktris Thailand Ini Habiskan Hampir Rp9 Miliar untuk Gaun Pernikahan

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:30 WIB
Aktris Thailand Ini Habiskan Hampir Rp9 Miliar untuk Gaun Pernikahan
Gaun pengantin Treechada Petcharat, (Foto: Instagram @poydtreechada)
A
A
A

SETIAP pengantin wanita pasti ingin tampil dengan penampilan terbaik di hari pernikahannya. Makanya wajar saja dan tak heran, banyak wanita yang rela menghabiskan banyak uang untuk bisa mengenakan gaun mewah, cantik dan mahal yang menjadi impian.

Seperti aktris Thailand, Treechada Petcharat yang dijuluki sebagai wanita transgender tercantik di Thailand satu ini. Wanita yang merupakan pemenang Miss Tiffany’s dan Miss International Queen tersebut, diketahui bertransisi dari pria menjadi wanita sejak 20 tahun yang lalu ketika dirinya berusia 17 tahun.

Setelah aktif menjadi model dan aktris, Treechada yang akrab disapa Poyd tersebut diketahui tahun ini memutuskan menikah dengan sang kekasih, Oak Hongyok. Setelah mengumumkan pertunangan mereka pada Februari lalu, keduanya pun menikah.

Menariknya, Poyd memberi penghormatan kepada leluhur dirinya dan sang kekasih, Thailand-China, dengan gaun pengantinnya.

(Foto: Instagram @poydtreechada) 

Dia mengenakan gaun dress warna nude keemasan ansambel Peranakan tradisional yang sekilas mirip dengan busana yang biasa dikenakan oleh imigran Tiongkok.

Halaman:
1 2
      
