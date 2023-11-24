Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Rayakan Ulang Tahun Ke-17, RAN Menghadirkan 'The Sweet Seventeen Show'

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |14:48 WIB
Rayakan Ulang Tahun Ke-17, RAN Menghadirkan 'The Sweet Seventeen Show'
Rayi, Asta, Nino trio group RAN asik mempersiapkan pesta ulang tahun mereka (Foto: Dok Antara Suara)
JAKARTA-Grup musik multi-genre RAN tengah menjadi sorotan hangat. Pasalnya grup yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menggelar sebuah show eksklusif dalam rangka ulang tahun ke-17 RAN.

Kabar ini direspon positif oleh para fans. Penantian adanya penampilan khusus dari Band kesayangan mereka terkabul sudah. Selama 17 tahun berkarya, ini adalah kali pertama RAN menyelenggarakan special show mereka dengan skala yang cukup besar. Berkolaborasi dengan Antara Suara sebagai promotor, RAN menghadirkan ‘The Sweet Seventeen Show’ di Basket Hall Senayan, Jakarta, pada Rabu ( 20/12/2023) mendatang.

Anindyo Baskoro alias Nino, salah satu personil RAN, menjelaskan bahwa pertunjukan spesial ulang tahun mereka ini dikerjakan secara kolektif bareng teman-teman terdekat. “Pertunjukan ‘RAN The Sweet Seventeen Show’ ini kami siapkan dengan nuansa yang  serba menyenangkan. Kayak nyiapin pesta ulang tahun sendiri aja bareng sama teman-teman terdekat. Bedanya pesta kali ini ada semangat dan konsep baru, karena tahun ini RAN udah 17 tahun!,” ucap Nino.

Dirinya bersyukur  keluarga dan teman terdekat terus ngasih support sampai akhirnya kabar pertunjukan ini bisa RAN umumkan secara resmi ke publik hari ini.

Selaras dengan Nino, CEO Antara Suara Andri Verraning Ayu menyampaikan bahwa RAN The Sweet Seventeen Show akan dikemas dengan berbagai kemeriahaan layaknya pesta Sweet Seventeen. “Kami sadar ini adalah millestones penting untuk RAN. Maka, kami banyak bertukar ide dengan RAN dan kawan terdekat mereka supaya pertunjukan ini dapat membawa kembali memori kita pada serunya ulang tahun ke-17.”

“Salah satunya adalah birthday present yang bisa dibawa penonton ke venue, lalu mereka akan dapat gift juga dari RAN untuk dibawa pulang seusai pesta. Nuansa hangat ini akan kami berikan ke penggemar yang sudah setia mendengarkan karya RAN selama ini,” jelas Ayu.

