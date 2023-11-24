Fantastis! Kehadiran Freya dan Christy JKT48 di Shopee Live Disambut Euphoria Penonton

JAKARTA - Penampilan meriah band girl idola JKT48 yang diwakilkan oleh si cantik Freya dan Christy di live streaming Shopee Live melalui akun toko @OfficialJKT48 pada Kamis (23/11/2023), mulai pukul 20.00 sampai 22.00 WIB membuat heboh para Wota dan netizen se-Indonesia.

Keduanya tampil sangat lucu dan menggemaskan ketika memandu para penggemarnya berbelanja di Shopee Live. Tak hanya itu, Freya dan Christy JKT48 juga membagikan undangan nonton langsung JKT48 untuk penonton yang berbelanja dengan minimum Rp50 ribu dan melakukan check out selama live streaming berlangsung. Tidak hanya mendapatkan 1 undangan, penonton yang berbelanja dengan minimum Rp 50 ribu akan mendapatkan 2 undangan sekaligus sehingga bisa mengajak 1 temannya untuk nonton bareng langsung JKT48 tanggal 12 Desember 2023 nanti yang akan diselenggarakan di Jakarta. Wow!

Para penonton sangat antusias menyambut kehadiran Freya dan Christy JKT48 di live streaming Shopee Live. Para Wota dan netizen dari berbagai daerah di Indonesia meramaikan kolom komentar live akun @OfficialJKT48 dengan menyapa, memuji, dan mengutarakan rasa semangat untuk berlomba memborong produk di live streaming Shopee Live dengan minimum pembelian Rp50 ribu dan melakukan check out selama live streaming berlangsung agar bisa mendapatkan undangan nonton langsung JKT48 tanggal 12 Desember 2023 nanti di Jakarta.

“Khusus di sesi Shopee Live hari ini, Sobat Shopee berkesempatan buat dapetin dua undangan nonton langsung JKT48 di Shopee 12.12 Birthday Sale. Pokoknya langsung aja belanja di Shopee Live kita dengan minimum pembelian cuma Rp50 ribu bisa dapet dua undangan! Kalian bisa dapet undangan nonton performance kita JKT48 langsung di Shopee 12.12 Birthday Sale di Jakarta ya, di Jakarta. Buruan check out sekarang!,” kata Christy JKT48.

Perlu diketahui bahwa untuk mengklaim undangan, Sobat Shopee perlu mendaftarkan dua username Shopee, yaitu username Sobat Shopee sendiri dan juga username teman Sobat Shopee yang mau diajak nonton bareng. Jika kamu telah menerima push notification dari Shopee bahwa kamu mendapatkan undangan nonton langsung JKT48 di acara Shopee 12.12 Birthday Sale, pastikan untuk segera mengisi data diri dan detail informasi yang dibutuhkan sebagai bentuk konfirmasi untuk nonton langsung JKT48 di acara Shopee 12.12 Birthday Sale di Jakarta pada 12 Desember 2023 nanti.

“Bisa dapet dua undangan juga buat kamu sama temen kamu, tapi satu username Shopee hanya bisa mengklaim satu undangan jadi tetap butuh daftarin dua username Shopee ya! Setelah belanja dan mendapatkan push notification dan isi data diri. Jangan lupa buat isi data diri kalian guys! Undangannya terbatas jadi siapa cepat dia dapat!,” tutur Freya JKT48.

Tak mau kehilangan kesempatan emas ini, Sobat Shopee dan para penggemar JKT48 se-Indonesia langsung menyerbu dan berlomba-lomba untuk berbelanja di sesi live streaming Shopee Live yang dipandu Freya dan Christy JKT48 agar bisa dapat undangan nonton langsung performance JKT48 di acara 12.12 Birthday Sale yang akan diselenggarakan pada 12 Desember 2023 nanti di Jakarta. Menariknya, selama sesi Shopee Live tersebut, penonton juga disuguhkan beragam promo spektakuler seperti Gratis Ongkir dan Shopee Live Diskon Murah.

Freya dan Christy JKT48 dengan ciamik unjuk gigi skill berjualannya di live streaming Shopee Live pada Kamis (23/11/2023) kemarin mulai pukul 20.00 sampai 22.00 WIB. Keduanya tampil dengan heboh dan penuh keseruan di Shopee Live menemani para Wota dan netizen se-Indonesia berbelanja berbagai produk, mulai dari merchandise resmi JKT48, produk fesyen, skincare, komik, gadget, aksesoris, hingga keperluan rumah tangga. Euphoria dari para penonton juga sangatlah besar, hal ini terbukti dari ramainya kolom komentar Shopee Live akun toko @OfficialJKT48 yang dibanjiri komentar positif dari para penggemar JKT48 yang terpukau dan memuji kedua member JKT48 dari generasi 7 tersebut.

“Kak Freya aku udah CHECKOUT.”

“Freya ku lovee youuu,”

“Kak toya,”