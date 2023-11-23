Rumah Juang Tampilkan Koleksi Seniman Kris Biantoro, Jadi Inspirasi Anak Muda

RUMAH Juang menampilkan sederet karya seniman Kris Biantoro. Hal itu terlihat dalam rangka haul 10 tahun wafatnya sang seniman.

Rumah Juang ini turut diresmikan oleh local brand activist sekaligus putra Kris Biantoro, Arto Biantoro.

Peresmian Rumah Juang yang berlokasi di Komplek Bukit Permai, Cibubur, Jawa Barat ini merupakan wadah dari karya-karya Kris Biantoro yang merupakan penyanyi, aktor dan bintang iklan Kris Biantoro.

Arto mengungkap tujuan Rumah Juang ini untuk melestarikan karya-karya dari sosok Kris Biantoro, seniman legendaris Indonesia.