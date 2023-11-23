Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Anchor Cantik Anabel Angus, Perempuan dengan Follower Paling Banyak di Bolivia

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:08 WIB
5 Potret Anchor Cantik Anabel Angus, Perempuan dengan Follower Paling Banyak di Bolivia
Anabel Angus. (Foto: Instagram)q
A
A
A

ANCHOR cantik Anabel Angus merupakan presenter yang bekerja untuk salah satu stasiun televisi di Bolivia. Perempuan yang lahir pada 14 Maret 1990 di kota Santa Cruz de la Sierra itu mengawali kariernya di jaringan televisi Unitel pada tahun 2000

Pada 3 April 2013, dia menyelesaikan kuliahnya di bidang Komunikasi Sosial, setelah mempertahankan tesisnya dan meraih nilai 100 dari 100. Dia adalah salah satu pembawa acara format Endemol Yo me llama, bersama komedian dan musisi Argentina Daniel Pesce dan pembawa acara bagian hiburan Telepaís Central.

Dia pun menjadi orang Bolivia dengan jumlah pengikut terbesar. Tidak heran, lantaran paras cantik dan tampialnnya yang memang mencuri perhatian. Berikut potret Anabel seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Gaun Hitam

Anabel Angus

Saat ini ia menjadi pembawa acara Master Chef Bolivia. Pada episode Grand Final ia mengenakan dress hitam panjang yang dilapisi kristal-kristal yang membuatnya terlihat sangat mewah.

Model Perhiasan Mewah

Anabel Angus

Popularitas Anabel tidak perlu diragukan lagi, model kelahiran 1990 ini merupakan model dari beberapa brand-brand yang berasal dari Bolivia salah satunya adalah model dari perhiasan mewah Jessica.

Outfit Nyentrik ala Anabel Angus

Anabel Angus

Dalam pemotretan dengan brand parfume Anabel menggunakan pakaian dengan warna yang nyentrik. Ditambah topi baret pink membuatnya semakin cantik.

Halaman:
1 2
      
