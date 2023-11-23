Potret Nora Alexandra Banjir Keringat, Body Hot Bikin Jadi Istri Idaman

ISTRI drummer Superman Is Dead Jerinx, Nora Alexandra, memang menarik perhatian berkat paras cantiknya. Sosoknya memang lekat dengan imej hot dan seksi.

Melalui postingannya di Instagram, Nora selalu tampil percaya diri menunjukkan lekuk tubuh idealnya. Tak hanya itu, paras cantik wanita blasteran Swiss ini juga begitu memesona.

Di balik tubuhnya yang seksi, rupanya Nora rutin berolahraga lho. Baru-baru ini dia mengunggah potret dirinya banjir keringat usai olahraga. Dia juga sempat memamerkan perut rata yang jadi idaman wanita. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @noraalexandra.

Banjir keringat usai olahraga

Potret Nora banjir keringat usai olahraga. Di foto ini dia memakai crop tanktop warna coklat dipadukan dengan legging pendek. Dia terlihat berolahraga di rumahnya. Nora nampak pose menyamping sambil bergaya hormat.

Pamer perut rata

Di foto ini Nora terlihat memakai sweatshirt dipadukan dengan legging hitam, dan sneakers. Nora mengangkat bajunya dan menunjukkan perutnya yang rata. Penampilan Nora di video ini bikin netizen iri.

"Badannya bagus sekali wey," kata @hello***

"Abis lihat kak Nora, nyesel abis makan seblak tadi," komen @reakpuji***.