Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nora Alexandra Banjir Keringat, Body Hot Bikin Jadi Istri Idaman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:07 WIB
Potret Nora Alexandra Banjir Keringat, Body Hot Bikin Jadi Istri Idaman
Nora Alexandra. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISTRI drummer Superman Is Dead Jerinx, Nora Alexandra, memang menarik perhatian berkat paras cantiknya. Sosoknya memang lekat dengan imej hot dan seksi.

Melalui postingannya di Instagram, Nora selalu tampil percaya diri menunjukkan lekuk tubuh idealnya. Tak hanya itu, paras cantik wanita blasteran Swiss ini juga begitu memesona.

Di balik tubuhnya yang seksi, rupanya Nora rutin berolahraga lho. Baru-baru ini dia mengunggah potret dirinya banjir keringat usai olahraga. Dia juga sempat memamerkan perut rata yang jadi idaman wanita. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @noraalexandra.

Banjir keringat usai olahraga

Nora Alexandra

Potret Nora banjir keringat usai olahraga. Di foto ini dia memakai crop tanktop warna coklat dipadukan dengan legging pendek. Dia terlihat berolahraga di rumahnya. Nora nampak pose menyamping sambil bergaya hormat.

Pamer perut rata

Nora Alexandra

Di foto ini Nora terlihat memakai sweatshirt dipadukan dengan legging hitam, dan sneakers. Nora mengangkat bajunya dan menunjukkan perutnya yang rata. Penampilan Nora di video ini bikin netizen iri.

"Badannya bagus sekali wey," kata @hello***

"Abis lihat kak Nora, nyesel abis makan seblak tadi," komen @reakpuji***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/612/2995666/potret-hot-nora-alexandra-pamer-ootd-tampil-seksi-pakai-crop-top-TIjQNcnIMT.jpg
Potret Hot Nora Alexandra Pamer OOTD, Tampil Seksi Pakai Crop Top
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/19/194/2749642/tampilan-hot-nora-alexandra-dengan-korset-hitam-damagenya-gak-nahan-fgMyfq0xiz.jpg
Tampilan Hot Nora Alexandra dengan Korset Hitam, Damagenya Gak Nahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/22/194/2634696/gaya-nora-alexandra-latihan-nembak-cantiknya-perempuan-blasteran-swiss-jember-ini-9MofBm3M9y.jpg
Gaya Nora Alexandra Latihan Nembak, Cantiknya Perempuan Blasteran Swiss-Jember Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/18/194/2631901/7-potret-nora-alexandra-artis-berdarah-swiss-jember-istri-jerinx-sid-yang-cantik-dan-seksi-Jv93Q201Pd.jpg
7 Potret Nora Alexandra, Artis Berdarah Swiss-Jember Istri Jerinx SID yang Cantik dan Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/23/194/2444870/potret-nora-alexandra-berdandan-ala-wonder-woman-netizen-gal-gadot-indonesia-p6xodtl1Mi.jpg
Potret Nora Alexandra Berdandan ala Wonder Woman, Netizen: Gal Gadot Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/194/2422403/5-pesona-nora-alexandra-istri-setia-jerinx-sid-yang-cantik-menawan-BJY5fH2mWI.jpg
5 Pesona Nora Alexandra, Istri Setia Jerinx SID yang Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement