HOME WOMEN LIFE

Resep Steak Wagyu A5 Enak dan Ternyata Simpel

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:10 WIB
Resep Steak Wagyu A5 Enak dan Ternyata Simpel
Ilustrasi untuk resep steak wagyu A5 (Foto: MPI/Geri)
SAATNYA untuk mencoba resep steak wagyu A5 enak yang ternyata simpel sehingga wajib kamu coba. Wagyu merupakan salah satu daging sapi terbaik di dunia yang berasal dari sapi Jepang dengan kualitas tinggi.

 BACA JUGA:

Secara genetik, daging wagyu memiliki pola marbling atau marmer yang lembut dan berlemak. Kualitas daging wagyu dinilai ke dalam rasio 1-5, dimana wagyu A5 menjadi daging dengan kualitas terbaik.

Bila selama ini kamu hanya bisa penasaran memasak daging wagyu A5 di rumah dan bingung akan dimasak apa, maka sekarang waktunya beraksi. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), berikut beberapa inspirasi resep steak wagyu A5 yang simpel dan enak.

Bahan:

  • 5 sdm olive oil
  • 500 gr daging wagyu A5 dengan ketebalan 2-2,5 cm
  • 5 siung bawang putih yang dihaluskan
  • 1 sdm daun rosemary yang telah dicincang
  • Lada hitam dan garam secukupnya

Cara membuat:

  • Potong daging wagyu dengan ketebalan 2-2,5 cm agar saat dipanggang masih terasa juicy.
  • Setelah itu, lumuri daging dengan bumbu marinasi yakni campuran olive oil, bawang putih, lada hitam, garam, dan daun rosemary yang telah dicincang.
  • Diamkan daging selama 15-30 menit.
  • Setelah itu ambil daging yang telah dimarinasi lalu letakkan pada alat pemanggang atau teflon.
  • Pastikan teflon atau alat pemanggang telah dipanaskan terlebih dahulu.
  • Saat memanggang, jangan lupa tutup panggangan agar daging tetap juicy.
  • Panggang sekitar 5-10 untuk menghasilkan tingkat kematangan medium. Jika ingin daging dengan tingkat kematangan medium well, maka Anda bisa memanggang sekitar 10-12 menit dan untuk well done selama 12-15 menit.
  • Sajikan dengan sayuran rebus atau kentang panggang.

Selain resep di atas, Anda juga bisa mencoba resep steak daging wagyu A5 dengan tambahan saus jamur berikut ini.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
