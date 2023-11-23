Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Zodiak yang Gampang Baper, Apa Kamu Salah Satunya?

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:56 WIB
8 Zodiak yang Gampang Baper, Apa Kamu Salah Satunya?
Zodiak gampang baper. (Foto: Freepik)
A
A
A

DELAPAN zodiak yang gampang baper atau terbawa perasaan yang mungkin ingin kalian ketahui. Zodiak atau disebut juga astrologi merupakan sistem pengetahuan kuno yang menghubungkan posisi dan pergerakan benda-benda langit dengan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

Dari zodiak, bisa diramalkan soal peruntungan, nasib, percintaan, hingga watak dan karakter seseorang.

Lantas, zodiak mana yang gampak baper? Simak penjelasan delapan zodiak yang gampang baper, dikutip Kamis (23/11/2023).

1. Pisces (19 Februari-20 Maret)

Zodiak Pisces disebut sebagai salah satu zodiak yang gampang baper. Hati zodiak ini akan selalu sensitif dan sangat peka sehingga dengan mudah membuat segala permasalahan dimasukkan ke dalam hatinya. Pemilik zodiak ini juga cenderung sangat emosional dan mudah baper dengan sikap dan perkataan orang di sekitarnya.

2. Aries (21 Maret-19 April)

Pemilik zodiak Aries juga salah satu yang gampang baper. Aries memiliki sisi emosional yang cenderung kepada amarah dan impulsif. Aries juga sering bereaksi secara sembrono dalam merespons hal yang emosional. Namun, emosi ini biasanya akan mudah beralih dari satu emosi ke emosi yang lainya.

3. Taurus (20 April-20 Mei)

Taurus adalah salah satu zodiak yang dianggap gampang baper. Taurus punya sifat suka menyembunyikan perasaannya agar dianggap bahwa mereka baik-baik saja. Taurus juga orang yang penuh dengan kasih sayang dan sangat berempati tinggi.

Halaman:
1 2
      
