Mengenal Arti Kata Pluto, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

MENGENAL arti kata pluto, bahasa gaul yang viral di TikTok. Saat ini, tengah tren di kalangan netizen TikTok konten terkait dengan pluto.

Selama ini, pluto yang kita ketahui adalah nama planet kerdil yang menjadi bagian dari Sabuk Kuiper planet Neptunus.

BACA JUGA: Mengenal Arti Kata Boundaries yang Viral di TikTok

Pada 1930, Pluto dinyatakan sebagai planet kesembilan dari matahari, tapi pada 1991 kategori planet kesembilan pada pluto dicabut dan diubah menjadi planet kerdil. Lantas, apakah ada hubungannya Pluto dalam ilmu astronomi dengan Pluto dalam bahasa gaul yang viral di TikTok?

Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata pluto, bahasa gaul yang viral di TikTok, dikutip dari penelaahan unggahan-unggahan TikTok, Kamis (23/11/2023).

Dalam tren di TikTok, para netizen mengunggah potongan lagu yang memuat kata Pluto di dalamnya. Berikut adalah petikan lirik lagu tersebut.

'Satu tambah satu sama dengan tiga, enggak mau pulang maunya di Pluto, terbang melayang ayo ayo ayo..'

'Enggak mau pulang maunya di Pluto.. So high.. so fly.. everybody ola olo.'