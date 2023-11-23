Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Efektif! Ini Cara Mudah Membersihkan Debu Membandel di Rumah

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:27 WIB
Efektif! Ini Cara Mudah Membersihkan Debu Membandel di Rumah
Promo AladinMall.
A
A
A

MEMBERSIHKAN debu di rumah merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin supaya kebersihan tempat tinggal Anda tetap terjaga.

 

Pasalnya, tak hanya menyebabkan rumah menjadi kotor, namun debu yang dibiarkan menumpuk juga dapat memicu alergi, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap kotoran.

 

Lalu, bagaimana cara membersihkan debu di rumah dengan efektif supaya kebersihan tetap terjaga? Dilansir berbagai sumber, berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membersihkan debu.

Langkah Membersihkan Debu di Rumah 

1.            Bersihkan Rumah Secara Teratur

Rutin menyapu dan mengepel lantai, membersihkan perabotan, dan menyeka permukaan secara berkala bisa mengurangi kumpulan debu. Lakukan pembersihan dasar setidaknya seminggu sekali, dengan fokus pada area-area yang rentan terhadap debu, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur.

2.            Gunakan Alat yang Tepat

Pilih peralatan pembersih yang efektif untuk menangani debu. Vakum dengan filter HEPA bisa menangkap debu mikroskopis. Sementara penyedot debu bisa membantu membersihkan permukaan yang sulit dijangkau.

3.            Bersihkan Rak

Debu di dalam rak menjadi salah satu yang sulit dibersihkan karena adanya sudut-sudut kecil dan ukiran yang rumit. Untuk mempermudah, gunakan semacam kuas rias atau kain berbahan dasar microfiber.

 

4.            Bersihkan Juga Langit-langit Rumah

Jangan hanya fokus di bagian bawah, sesekali bersihkan juga langit-langit rumah. Anda bisa menggunakan tangga dan penyedot debu di rumah untuk membersihkannya. Jika tidak ada penyedot debu, kain microfiber yang ditempel ke sapu juga bisa digunakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement