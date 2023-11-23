Efektif! Ini Cara Mudah Membersihkan Debu Membandel di Rumah

MEMBERSIHKAN debu di rumah merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin supaya kebersihan tempat tinggal Anda tetap terjaga.

Pasalnya, tak hanya menyebabkan rumah menjadi kotor, namun debu yang dibiarkan menumpuk juga dapat memicu alergi, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap kotoran.

Lalu, bagaimana cara membersihkan debu di rumah dengan efektif supaya kebersihan tetap terjaga? Dilansir berbagai sumber, berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membersihkan debu.

Langkah Membersihkan Debu di Rumah

1. Bersihkan Rumah Secara Teratur

Rutin menyapu dan mengepel lantai, membersihkan perabotan, dan menyeka permukaan secara berkala bisa mengurangi kumpulan debu. Lakukan pembersihan dasar setidaknya seminggu sekali, dengan fokus pada area-area yang rentan terhadap debu, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur.

2. Gunakan Alat yang Tepat

Pilih peralatan pembersih yang efektif untuk menangani debu. Vakum dengan filter HEPA bisa menangkap debu mikroskopis. Sementara penyedot debu bisa membantu membersihkan permukaan yang sulit dijangkau.

3. Bersihkan Rak

Debu di dalam rak menjadi salah satu yang sulit dibersihkan karena adanya sudut-sudut kecil dan ukiran yang rumit. Untuk mempermudah, gunakan semacam kuas rias atau kain berbahan dasar microfiber.

4. Bersihkan Juga Langit-langit Rumah

Jangan hanya fokus di bagian bawah, sesekali bersihkan juga langit-langit rumah. Anda bisa menggunakan tangga dan penyedot debu di rumah untuk membersihkannya. Jika tidak ada penyedot debu, kain microfiber yang ditempel ke sapu juga bisa digunakan.