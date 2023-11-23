Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Pecatur Wanita Jennifer Shahade, Sudah Pintar Cantik Lagi

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:16 WIB
6 Potret Pecatur Wanita Jennifer Shahade, Sudah Pintar Cantik Lagi
Jennifer Shahade. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENNIFER Shahade merupakan pemain pemain catur asal Amerika. Dia dua kali menjadi juara catur wanita Amerika dan, dan juga memegang gelar FIDE Woman Grandmaster.

Jennifer adalah penulis buku Chess Bitch, dia juga menulis untuk majalah Chess Life dan merupakan putri dari FIDE Master Mike Shahade dan profesor kimia serta penulis Sally Solomon dari Universitas Drexel, serta saudara dari International Master Greg Shahade.

Pada tahun 1998, dia menjadi wanita pertama (dan satu-satunya sejauh ini) yang memenangkan U.S. Junior Open. Di balik sederet prestasinya itu, penampilannya pun memang kerap menarik perhatian. Nah, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose dengan Kacamata Hitam

Jennifer Shahade

Pada postingan ini terlihat Jennifer Shahade menggunakan baju lengan panjang berwarna putih yang memiliki lubang di bagian dadanya. Ia mengenakan kacamata hitam dan rambut blondenya yang dibelah kesamping.

Rambut Merah seperti Ariel

Jennifer Shahade

Pada postingan selanjutnya Shahade terlihat menggunakan baju polos berwarna hitam yang memiliki lengan panjang dan ketat. Dia memasukkannya dengan celana jean. Ditambah rambutnya yang di cat berwarna merah membuatnya terlihat sangat cantik.

Pose di Musim Dingin

Jennifer Shahade

Selanjutnya Jennifer Shahade menggunakan jaket Short Padding berwarna silver yang terlihat hangat. Dengan rambut merahnya membuatnya terlihat manis.

“Aku suka dengan rambut merahnya” komen @mayday****

“Kamu adalah tipe wanita saya dalam segala hal” komen @chesstertai****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement