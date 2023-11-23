6 Potret Pecatur Wanita Jennifer Shahade, Sudah Pintar Cantik Lagi

JENNIFER Shahade merupakan pemain pemain catur asal Amerika. Dia dua kali menjadi juara catur wanita Amerika dan, dan juga memegang gelar FIDE Woman Grandmaster.

Jennifer adalah penulis buku Chess Bitch, dia juga menulis untuk majalah Chess Life dan merupakan putri dari FIDE Master Mike Shahade dan profesor kimia serta penulis Sally Solomon dari Universitas Drexel, serta saudara dari International Master Greg Shahade.

Pada tahun 1998, dia menjadi wanita pertama (dan satu-satunya sejauh ini) yang memenangkan U.S. Junior Open. Di balik sederet prestasinya itu, penampilannya pun memang kerap menarik perhatian. Nah, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose dengan Kacamata Hitam





Pada postingan ini terlihat Jennifer Shahade menggunakan baju lengan panjang berwarna putih yang memiliki lubang di bagian dadanya. Ia mengenakan kacamata hitam dan rambut blondenya yang dibelah kesamping.

Rambut Merah seperti Ariel

Pada postingan selanjutnya Shahade terlihat menggunakan baju polos berwarna hitam yang memiliki lengan panjang dan ketat. Dia memasukkannya dengan celana jean. Ditambah rambutnya yang di cat berwarna merah membuatnya terlihat sangat cantik.

Pose di Musim Dingin

Selanjutnya Jennifer Shahade menggunakan jaket Short Padding berwarna silver yang terlihat hangat. Dengan rambut merahnya membuatnya terlihat manis.

“Aku suka dengan rambut merahnya” komen @mayday****

“Kamu adalah tipe wanita saya dalam segala hal” komen @chesstertai****.