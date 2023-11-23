Rekomendasi Outfit Jalan Santai, dari Atasan hingga Alas Kaki

MEMILIH outfit jalan santai ternyata tidak mudah. Banyak hanya harus diperhatikan, mulai dari atasan hingga aksesoris yang dikenakan. Desainnya pun jangan asal pilih.

Selain mengutamakan desain, kamu juga perlu memilih material yang tepat agar aktivitas jalan sehat bisa nyaman. Untungnya, saat ini pilihan sportswear beragam, mulai dari yang fit-in body sampai model longgar.

Di bagian alas kaki, kamu bisa memilih antara sepatu dan sandal. Pilih sepatu sports atau sneakers jika ingin jalan sekalian jogging. Sementara sandal, cocok untuk yang hanya ingin jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah sambil menikmati udara segar.

Untuk mendapatkan penampilan yang optimal, simak mix and match outfit jalan santai berikut ini.

Rekomendasi Outfit Jalan Santai

1. Atasan

Untuk atasan, setidaknya ada tiga pilihan mix and match. Kamu bisa memakainya sesuai tema dan tempat jalan santai.

Sport Jacket dan Jogger Pants

Sport jacket dan jogger pants juga bisa jadi ide outfit jalan santai yang tak kalah menarik. Sebaiknya, Eigerian juga menggunakan manset sebagai pakaian dalam agar tetap leluasa bergerak selama menggunakan sport jacket. Kalau sudah, tinggal dipadukan dengan jogger pants yang warnanya serasi dengan sport jacket-mu.

Kaos dan Sport Pants

Rekomendasi outfit jalan santai yang pertama adalah perpaduan antara kaos dan sport pants pendek. Pilihlah kaos tipis yang punya tekstur lebih mudah menyerap keringat sehingga bisa mengurangi keringat berlebih selama jalan santai atau jogging. Bobot kaos yang ringan tentunya akan membuat nyaman dipakai saat berolahraga. Sementara itu, sport pants pendek di atas lutut akan membuat kaki menjadi lebih leluasa bergerak saat jogging.

Tank Top dan Celana Pendek

Kemudian, atasan tank top juga bisa menjadi pakaian yang cocok sebagai outfit jalan santai. Tapi, pastikan Eigerian memilih tank top yang teksturnya lebih lentur dan mudah menyerap keringat, ya. Lalu, padukan dengan celana pendek supaya semakin stylish. Padu padan outfit olahraga yang satu ini sangat pas jika digunakan saat cuaca sedang teduh sehingga kulitmu tidak terkena sinar matahari terlalu lama.

2. Alas Kaki

Kesalahan seseorang saat membeli sepatu adalah hanya memikirkan dan melihat tampilannya saja. Padahal, ada banyak faktor-faktor penting yang sebaiknya diperhatikan, seperti berat badan, kesesuaian, hingga fungsinya sebagai pencegah cedera. Begitpula sandal, pilih yang membuat kaki nyaman dan tidak membuat lecet saat berjalan.

3. Aksesori

Sebenarnya, aksesori yang dipakai untuk jalan santai atau berolahraga bukanlah aksesori mahal dan branded. Tapi lebih pada fungsi kesehatan dan menjaga penampilan tetap modis.

Aksesori jalan santai yang tepat bisa berupa jam tangan, tas sporty, handband dan topi. Keempat aksesori tersebut cocok jadi outfit jalan santai dan olahraga.

(Martin Bagya Kertiyasa)