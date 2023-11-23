Kenapa Hari Natal Identik dengan Warna Merah dan Hijau?

KENAPA Hari Natal identik dengan warna merah dan hijau? Ini pertanyaan yang mungkin pernah terbesit di pikiran kita.

Perayaan Natal ini selalu dihiasi oleh pernak Pernik yang bernuansa merah dan hijau, seperti dekorasi, pohon Natal, baju, dan juga kue-kue Natal.

Lantas, kenapa hari Natal identik dengan warna merah dan hijau? Ada sejarah apa yang membuat kedua warna tersebut jadi warna yang dominan dalam perayaan umat Nasrani ini? Berikut adalah penjelasannya, dikutip dari laman Southern Living, Kamis (23/11/2023).

Latar Belakang Warna Natal Identik dengan Merah dan Hijau







Mengutip Reader's Digest, penggunaan warna merah dan hijau saat Natal dimulai sejak berabad-abad yang lalu ketika orang-orang Celtic kuno memuja tanaman holly yang berwarna merah dan hijau untuk bertahan hidup di musim dingin.

Orang Celtic kuni ini percaya bahwa tanaman holly menjaga bumi tetap indah selama musim dingin, sehingga mereka pun mendekorasi rumah mereka dengan tanaman holly selama perayaan Winter Soltice atau Titik Balik Matahari Musim Dingin untuk membawa perlindungan dan keberuntungan bagi keluarga mereka.

Tradisi ini kemudian menjelma menjadi versi serupa dari dekorasi Natal berwarna merah dan hijau yang meriah saat ini.