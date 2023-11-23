3 Shio Diramalkan Tidak Boleh Mengambil Risiko di Tahun 2024

RAMALAN shio tahun 2024 memprediksikan adanya peningkatan ketidakberuntungan yang dapat menimbulkan berbagai risiko. Nasib setiap orang selalu berubah, kadang menjadi lebih baik, kadang buruk, kadang naik turun, kadang menguntungkan.

Oleh karena itu, agar terhindar dari akibat yang tak diinginkan, ada beberapa tanda shio teratas yang diramalkan sebaiknya menghindari mengambil risiko di segala bidang. Dilansir dari Know Insiders, Kamis (23/11/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Shio Naga: Jadi shio pertama yang disebutkan, yang tidak boleh mengambil risiko di tahun 2024. Berdasarkan ramalan shio, bagi orang yang lahir di tahun Naga tahun 2024 akan menjadi tahun dengan banyak perubahan dan turbulensi, yang menandakan banyak tantangan yang menanti di tahun Naga.

Kesulitan menumpuk, sulit merencakana sesuatu, semakin subjektif dan berisiko maka semakin mudah berakhir dengan tangan kosong. Bahkan tak jarang masalah tiba-tiba datang, sehingga membuat para pemilik shio ini merasa sangat lelah dan kehilangan semangat. Makanya harus sangat berhati-hati.

2. Shio Kelinci: Di tahun 2024, para pemilik shio ini diprediksikan masih memiliki banyak potensi risiko yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri dan situasi nasib buruk. Pekerjaan menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan belum mampu berkembang. Reputasi juga berisiko rusak karena rumor tak jelas dan fitnah dari orang-orang berpikiran picik.

