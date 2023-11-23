Viral Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak, Netizen Ikut Bangga!

MENYELESAIKAN sekolah tinggi hingga mendapat gelar sarjana tentu bukan hal yang mudah. Apalagi, hal itu harus dilakukan bersamaan dengan mengurus anak.

Inilah situasi yang dijalani oleh netizenm pemilik akun Instagram, @rizkianabilaa_. Rizkia yang menjadi mahasiswi dan harus menyelesaikan kuliahnya, di saat dirinya sudah menjadi seorang ibu dan memiliki putra kecil bernama Kai.

Lewat akun sosial media miliknya, Rizkia baru saja membagikan momen bahagia ia akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya dan diwisuda sebagai sarjana, meski sudah menjadi seorang ibu.

BACA JUGA:

“Aku bersyukur banget Allah kasih aku rezeki sehat kuat bahagia sampai sekarang, Allah mudahkan sampe lulus, dan berakhir wisuda bisa bawa anak sendiri,” tulis Rizkia dikutip Kamis (23/11/2023)

BACA JUGA:

Rizkia menceritakan suka duka saat dirinya tetap melanjutkan kuliah saat ia hamil sang buah hati, meski tak mudah ia tetap semangat meraih gelar pendidikan impiannya, meski saat itu tengah mengandung dan harus berbagi fokus mengurus keluarga/