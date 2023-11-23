Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Park Min Young Pasca Diet Ketat, Berat Badan Tinggal 37 Kilogram?

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:30 WIB
Potret Terbaru Park Min Young Pasca Diet Ketat, Berat Badan Tinggal 37 Kilogram?
Potret Park Min Young, (Foto: tvN)
A
A
A

POTRET terbaru dari aktris top Park Min Young yang rilis di berbagai media hari ini, begitu mengejutkan publik. Pasalnya, Park Min Young hadir dengan tubuh yang sangat kurus di tampilan teranyarnya.

Hal ini terungkap lewat foto-foto yang dirilis oleh tim produksi drama Marry My Husband, yang ia bintangi. Memerankan tokoh Kang Ji Won yang sedang sakit parah karena mengidap kanker, dedikasi bintang What’s Wrong With Secretary Kim ini patut diapresiasi.

Berperan sebagai pengidap kanker, Park Min Young diketahui berdiet menurunkan berat badannya. Dari banyak kabar beredar, kabarnya kini berat badannya hanya tinggal 37 kilogram. Tak heran, dari foto-foto yang dirilis oleh tvN, mantan kekasih Lee Min Ho tersebut terlihat sangat nyata bak pengidap kanker sesungguhnya.

(Foto: tvN)

Selain tubuh yang kurus dan mengecil,  dan pipinya yang super tirus, kulit Park Min Young juga terlihat begitu pucat, secara keseluruhan penampilannya terlihat lesu. Potongan gambar yang baru dirilis menampilkan sang aktris dalam balutan baju pasien rumah sakit dan topi beanie. Kulit pucatnya menunjukkan bahwa kehidupan dari karakter yang ia perankan, begitu melelahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
