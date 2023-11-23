Cerita Dokter Penyintas Kanker Sukses Lari Maraton 42 KM, Bawa Misi Khusus!

TIDAK ada yang tak mungkin selama mau berusaha. Itu yang diamini Muhammad Kamil, seorang penyintas kanker fibrosarkoma atau kanker jaringan ikat.

Sosok Kamil menjadi orang yang inspiratif, karena ia yang berhasil menyelesaikan lomba lari kategori maraton sejauh 42 kilometer di Borobudur Marathon 2023. Bagi sebagian orang, penyintas kanker mungkin hanya seseorang yang lemah. Tapi, stigma itu didobrak oleh Kamil.

Ia membuktikan bahwa penyintas kanker masih bisa melakukan sesuatu yang dianggap orang lain sebagai hal mustahil. Bercerita pada MNC Portal, pria yang akrab disapa Kamil ini mengaku ini bukan pertama kalinya dia mengikuti ajang lari maraton sebagai penyintas kanker.

"Ini jarak full marathon kelima saya (sebagai penyintas). Kemarin adalah waktu terbaik saya dalam menyelesaikan jarak 42 km, tentu karena persiapan yang intens dalam 4 bulan terakhir,” cerita u Kamil saat dihubungi MNC Portal, Kamis (23/11/2023)

(Foto: Instagram @kamilmoon_)

“Alhamdulillah lancar dan tidak ada masalah," imbuhnya.

Kamil mengatakan dirinya memang memiliki hobi lari, tak heran ia punya target secara rutin untuk mengikuti dan menyelesaikan full maraton satu kali dalam setiap tahun.