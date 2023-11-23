Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Dokter Penyintas Kanker Sukses Lari Maraton 42 KM, Bawa Misi Khusus!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:30 WIB
Cerita Dokter Penyintas Kanker Sukses Lari Maraton 42 KM, Bawa Misi Khusus!
Kisah inspiratif penyintas kanker, (Foto: Instagram @kamilmoon_)
A
A
A

TIDAK ada yang tak mungkin selama mau berusaha. Itu yang diamini Muhammad Kamil, seorang penyintas kanker fibrosarkoma atau kanker jaringan ikat.

Sosok Kamil menjadi orang yang inspiratif, karena ia yang berhasil menyelesaikan lomba lari kategori maraton sejauh 42 kilometer di Borobudur Marathon 2023. Bagi sebagian orang, penyintas kanker mungkin hanya seseorang yang lemah. Tapi, stigma itu didobrak oleh Kamil.

Ia membuktikan bahwa penyintas kanker masih bisa melakukan sesuatu yang dianggap orang lain sebagai hal mustahil. Bercerita pada MNC Portal, pria yang akrab disapa Kamil ini mengaku ini bukan pertama kalinya dia mengikuti ajang lari maraton sebagai penyintas kanker.

 BACA JUGA:

"Ini jarak full marathon kelima saya (sebagai penyintas). Kemarin adalah waktu terbaik saya dalam menyelesaikan jarak 42 km, tentu karena persiapan yang intens dalam 4 bulan terakhir,” cerita u Kamil saat dihubungi MNC Portal, Kamis (23/11/2023)

(Foto: Instagram @kamilmoon_) 

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah lancar dan tidak ada masalah," imbuhnya.

Kamil mengatakan dirinya memang memiliki hobi lari, tak heran ia punya target secara rutin untuk mengikuti dan menyelesaikan full maraton satu kali dalam setiap tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3016985/kisah-eks-pegawai-bank-yang-akhirnya-bisa-keluar-dari-hutang-berkat-madu-HrpA3JuA9G.jpg
Kisah Eks Pegawai Bank yang Akhirnya Bisa Keluar dari Hutang Berkat Madu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012363/profil-dokter-rinal-duhri-dokter-berhati-emas-yang-rela-dibayar-seikhlasnya-w0VVcxd5lf.jpg
Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009700/potret-balita-tertidur-di-gerobak-demi-temani-sang-ibu-berjualan-8gLOlCnoJK.jpg
Potret Balita Tertidur di Gerobak Demi Temani Sang Ibu Berjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009688/turuti-ngidam-unik-istri-suami-rela-beli-siomay-wajib-pakai-tas-cantik-u0R9c2hUF1.jpg
Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009291/viral-aksi-heroik-2-penyiar-radio-mnc-trijaya-fm-sukses-gagalkan-pendengar-ingin-habisi-nyawa-sendiri-IdMJgeEjxH.jpg
Viral Aksi Heroik 2 Penyiar Radio MNC Trijaya FM, Sukses Gagalkan Pendengar Ingin Habisi Nyawa Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007380/kisah-adit-bocah-smp-rawat-orangtuanya-yang-sakit-dengan-atap-rumah-roboh-e5nr1x9co0.jpg
Kisah Adit, Bocah SMP Rawat Orangtuanya yang Sakit dengan Atap Rumah Roboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement