Tanggal 24 November 2023 Memperingati Hari Apa? Simak di Sini

TANGGAL 24 November 2023 jatuh pada Jumat di minggu keempat bulan ini. Ada momen peringatan yang perlu kamu tahu, meski itu bukan hari keagamaan atau libur nasional.

Pada hari ini diperingati sebagai Hari Evolusi, di mana mengingatkan banyak orang tentang teori evolusi yang ada di muka bumi.

Melansir dari situs Assemblies For All dari UK, ditetapkannya tanggal 24 November sebagai Hari Evolusi karena pada tanggal 24 November 1859 silam, ada publikasi ilmiah karya Charles Darwin yang berjudul 'On the Origin of Species'.

Dalam buku itu disampaikan bahwa seleksi alam merupakan salah satu bentuk teori evolusi. Darwin juga menuliskan bahwa evolusi tidak dapat terlepas dari cara makhluk hidup bertahan hidup dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Charles Darwin juga dikenaln sebagai Bapak Evolusi mengingat Ia memiliki data yang lengkap terkait teori evolusi.

Tidak hanya menjadi tonggak teori evolusi, tanggal terbit buku tersebut juga ditetapkan sebagai peringatan Hari Evolusi setiap tanggal 24 November. Oleh karena itu, berkat teori evolusi tersebut, Charles Darwin dikenal sebagai Bapak Evolusi.