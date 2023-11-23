Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 24 November 2023 Memperingati Hari Apa? Simak di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |16:06 WIB
Tanggal 24 November 2023 Memperingati Hari Apa? Simak di Sini
Ilustrasi peringatan 24 November 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 24 November 2023 jatuh pada Jumat di minggu keempat bulan ini. Ada momen peringatan yang perlu kamu tahu, meski itu bukan hari keagamaan atau libur nasional.

Pada hari ini diperingati sebagai Hari Evolusi, di mana mengingatkan banyak orang tentang teori evolusi yang ada di muka bumi.

Melansir dari situs Assemblies For All dari UK, ditetapkannya tanggal 24 November sebagai Hari Evolusi karena pada tanggal 24 November 1859 silam, ada publikasi ilmiah karya Charles Darwin yang berjudul 'On the Origin of Species'.

Dalam buku itu disampaikan bahwa seleksi alam merupakan salah satu bentuk teori evolusi. Darwin juga menuliskan bahwa evolusi tidak dapat terlepas dari cara makhluk hidup bertahan hidup dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Charles Darwin juga dikenaln sebagai Bapak Evolusi mengingat Ia memiliki data yang lengkap terkait teori evolusi.

Tidak hanya menjadi tonggak teori evolusi, tanggal terbit buku tersebut juga ditetapkan sebagai peringatan Hari Evolusi setiap tanggal 24 November. Oleh karena itu, berkat teori evolusi tersebut, Charles Darwin dikenal sebagai Bapak Evolusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement