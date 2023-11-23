Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Raffi Ahmad Goda Laura Moane Pacar Al Ghazali, Hotman: Kita Lebih Kaya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:37 WIB
Viral Raffi Ahmad Goda Laura Moane Pacar Al Ghazali, Hotman: Kita Lebih Kaya
Raffi Ahmad dan Hotman Paris berani goda Laura Moane. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAURA Moane belakangan menjadi sorotan usai kedekatannya dengan Al Ghazali terkuak. Bahkan Al diketahui begitu bucin pada perempuan keturunan Jawa - Inggris itu.

Hebohnya hubungan keduanya pun sempat menjadi pembahasan hangat ketika Laura menjadi salah satu bintang tamu di tv swasta, di mana ada Raffi Ahmad dan Hotman Paris.

Raffi yang kala itu menjadi host, lantas mengajak pengacara kondang itu untuk menggoda Laura Moane.

"Masak kita bersaing mau dapetin Laura? Al Ghazali ini," ujar Raffi Ahmad, dikutip dari akun TikTok @allaura_story, Kamis (23/11/2023).

Laura Moane

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement