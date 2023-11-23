Viral Raffi Ahmad Goda Laura Moane Pacar Al Ghazali, Hotman: Kita Lebih Kaya

LAURA Moane belakangan menjadi sorotan usai kedekatannya dengan Al Ghazali terkuak. Bahkan Al diketahui begitu bucin pada perempuan keturunan Jawa - Inggris itu.

Hebohnya hubungan keduanya pun sempat menjadi pembahasan hangat ketika Laura menjadi salah satu bintang tamu di tv swasta, di mana ada Raffi Ahmad dan Hotman Paris.

Raffi yang kala itu menjadi host, lantas mengajak pengacara kondang itu untuk menggoda Laura Moane.

"Masak kita bersaing mau dapetin Laura? Al Ghazali ini," ujar Raffi Ahmad, dikutip dari akun TikTok @allaura_story, Kamis (23/11/2023).