Viral Pria Ini Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan Raya, Setiap Hari Disirami Sendiri

PISANG merupakan salah satu buah yang mudah untuk ditanam dan memiliki buah yang lezat. Tidak heran jika kita kerap melihat pohon pisang di beberapa lahan kosong.

Tapi, seorang pria asal Jepang ini melakukan hal yang sama dengan tingkat yang lebih ekstrem. Alih-alih menanam di kebun, dia menanam tiga pohon pisang di tengah jalan utama di Kota Kurume dan menyiraminya setiap hari selama dua tahun, sebelum ada yang menyadari keberadaannya.

Seorang pria berusia 50-an dari Kota Kurume, Prefektur Fukuoka, baru-baru ini diperintahkan untuk menebang tiga pohon pisang yang telah dia tanam dan rawat. Pasalnya, pohon tersebut ditanam secara ilegal di median jalan kota yang sibuk selama beberapa tahun.

Tidak jelas mengapa pria tersebut memilih untuk menanam pohon di lahan publik, dan di tengah jalan. Namun pohon tersebut akhirnya menjadi begitu besar sehingga mulai mempengaruhi pandangan pengendara.

Tidak sulit bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas pepohonan tersebut, karena dia telah menyirami tanaman tropis setidaknya dua kali sehari selama dua tahun terakhir. Dia diperintahkan untuk menebang pohon, atau menghadapi kurungan satu tahun penjara atau denda sebesar 500.000 yen atau sekira Rp52 juta.

“Sungguh sepi. Saya merasa kesepian tanpa tumbuhan pisang saya yang cantik,” kata pria tersebut kepada wartawan setelah harus menebang ketiga pohon pisang tersebut, seperti dilansir dari odditycentral.