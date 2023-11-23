5 Potret Pembawa Berita Cuaca Evelyn Taft, Cantiknya Mirip Model

NEWS anchor memang menjadi daya tarik ketika membawakan berita, terutama para news anchor wanita. Tapi di beberapa negara, ada news anchor yang memang khusus untuk membacakan berita cuaca, salah satunya adalah Evelyn Taft.

Evelyn Taft adalah seorang pembawa berita, jurnalis, editor berita di salah satu TV di Amerika. Tapi, dia paling dikenal setelah bekerja untuk KCAL-TV sebagai kepala meteorologi akhir pekan.

Perempuan cantik ini pun bisa tiga bahasa yakni Inggris, Perancis dan Hebrew. Tentu saja, penampilannya yang chick menjadi daya tarik utama perempuan ini, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagram evelyn_taft.

Berlibur di Hawaii

Dress merah dengan motif burung kakak tua tidak mampu mengalahkan kecantikan penyiar berita ini. Evelyn memiliki badan yang tinggi sehingga sangat cantik jika menggunakan dress panjang.

Body Goals

Evelyn Taft lahir pada tanggal 24 Agustus 1984. Meski sudah menginjak umur 29 tahun namun dia tidak terlihat menua. Bahkan ia memiliki tubuh yang sangat sehat dan langsing.

Dress Bunga-bunga

Selanjutnya ia terlihat pergi berlibur ke Dessert. Dengan pose yang melebarkan dressnya wajah evelyn sangat menawan. Ditambah rambut yang diikat kebelakang menambah kecantikan Evelyn.