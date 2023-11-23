Ariel Tatum Bagikan Tips Kecantikan, Bahagia Diri Sendiri hingga Merawat Tubuh

ARIEL Tatum dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki paras cantik nan memesona. Perempuan kelahiran Jakarta, 8 November 1996, itu mengungkapkan cantik versi dirinya.

Menurutnya, definisi cantik itu sehat menerima dan bahagia dengan diri sendiri.

"Cantik versi aku ketika kita bahagia sehat happy sama diri sendiri," ujar Ariel Tatum saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Tak hanya itu, merawat tubuh dan mengonsumsi makanan sehat itu termasuk cantik versi dirinya.