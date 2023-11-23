Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ariel Tatum Ungkap Cara Berdamai dengan Wajah Breakout, Jaga Asupan Gizi hingga Skincare Konsisten

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |09:35 WIB
Ariel Tatum Ungkap Cara Berdamai dengan Wajah Breakout, Jaga Asupan Gizi hingga Skincare Konsisten
Ariel Tatum ungkap cara berdamai dengan wajah breakout. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARIEL Tatum memiliki wajah cantik, mulus, dan seksi. Namun, di balik itu semua, rupanya dia pernah memiliki masalah pada wajah.

Pemain series 'Selesai' itu mengaku mengalami breakout, di mana kulit wajah mengalami iritasi yang menyebabkan mudah timbul jerawat di kulit. Dia pun berusaha berdamai dengan permasalahan tersebut.

“Breakout pasti, ya waktu aku. Pasti ya (pernah breakout). Aku mencoba berdamai saat melewati fase breakout,” ujar Ariel Tatum di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Ariel Tatum

Sejak saat itu, Ariel Tatum mencari cari untuk mengatasi breakout di wajahnya dengan mulai merawat kesehatan kulit wajahnya. Mulai dari menjaga asupan gizi, asupan air minum dan makan, hingga kualitas tidur serta konsisten menggunakan skin care.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149914/potret_ariel_tatum_gabut_cat_tembok_rumah_sendiri_bak_kuli_netizen_apa_ngelas_juga_bisa-qvr6_large.jpg
Potret Ariel Tatum Gabut, Cat Tembok Rumah Sendiri Bak Kuli! Netizen: Apa Ngelas juga Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/612/3134777/5_potret_ariel_tatum_jadi_penari_jaipong_di_osaka_ditonton_ribuan_warga_jepang-rXAo_large.jpg
5 Potret Ariel Tatum Jadi Penari Jaipong di Osaka, Ditonton Ribuan Warga Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/612/3128619/potret_bucin_ariel_tatum_dibonceng_daffa_wardhana_naik_vespa-0rYc_large.jpg
Potret Bucin Ariel Tatum Dibonceng Daffa Wardhana Naik Vespa, Netizen: Butterfly Era
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122951/gemas_momen_daffa_wardhana_ngabuburit_bareng_ariel_tatum_netizen_auto_ngiri-4Edu_large.jpg
Gemas! Momen Daffa Wardhana Ngabuburit Bareng Ariel Tatum, Netizen Auto Ngiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073272/ariel_tatum-z3BV_large.jpg
Potret Cantik Ariel Tatum, Artis yang Hampiri Fans Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3063918/potret_terbaru_ariel_tatum_tampil_dengan_rambut_berponi_unnie_unnie_gen_z-Ap5G_large.jpg
Potret Terbaru Ariel Tatum, Tampil dengan Rambut Berponi: Unnie-Unnie Gen Z
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement