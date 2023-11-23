Ariel Tatum Ungkap Cara Berdamai dengan Wajah Breakout, Jaga Asupan Gizi hingga Skincare Konsisten

ARIEL Tatum memiliki wajah cantik, mulus, dan seksi. Namun, di balik itu semua, rupanya dia pernah memiliki masalah pada wajah.

Pemain series 'Selesai' itu mengaku mengalami breakout, di mana kulit wajah mengalami iritasi yang menyebabkan mudah timbul jerawat di kulit. Dia pun berusaha berdamai dengan permasalahan tersebut.

“Breakout pasti, ya waktu aku. Pasti ya (pernah breakout). Aku mencoba berdamai saat melewati fase breakout,” ujar Ariel Tatum di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Sejak saat itu, Ariel Tatum mencari cari untuk mengatasi breakout di wajahnya dengan mulai merawat kesehatan kulit wajahnya. Mulai dari menjaga asupan gizi, asupan air minum dan makan, hingga kualitas tidur serta konsisten menggunakan skin care.