Itinerary Keliling Kota Surabaya 3 Hari 2 Malam, Dijamin Seru dan Berkesan!

SURABAYA yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia sangat ideal dijadikan destinasi wisata tur keliling kota.

Ya, suasana modern bercampur nuansa budaya yang kental menjadikan kota ini bakal berkesan untuk dijelajahi traveler.

Tak hanya terkenal oleh kulinernya yang enak, Kota Pahlawan juga menyimpan banyak monumen dan gedung bersejarah yang layak untuk dikunjungi.

Pengalaman yang didapat pun akan memiliki kesan seru mengingat perjuangan para pahlawan saat itu.

Nah, guna memandu Anda menjelajah, berikut Okezone rekomendasikan itinerary 3 hari keliling Kota Surabaya;

(Foto: dok. pribadi/krisna akatsuki)

Hari pertama

Pagi hari, pergilah menuju Monumen Kapal Selam atau dikenal sebagai Monkasel. Kapal ini dulunya dibeli Indonesia dari Uni Soviet. Anda lanjutkan perjalanan ke patung Suro dan Boyo yang menjadi simbol dari kota Surabaya.

Setelah itu, sambangi Tugu Pahlawan dan Museum Perjuangan, di sana Anda bisa melihat perjuangan-perjuangan para pahlawan saat merebut kekuasaan dari Belanda.

Lalu lanjutkan ke Rumah Sampoerna yang merupakan sebuah museum rokok, di sana Anda bisa melihat perkembangan rokok yang terus berkembang di Indonesia.

Dari sana lanjutkan perjalanan ke area Ampel yang terkenal tempat turunan Arab di Surabaya. Anda bisa mengunjungi kuburan Sunan Ampel yang merupakan anggota Wali Songo.

Malam hari, Anda bisa menikmati pemandangan romantis di Jembatan Suramadu yang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Anda bisa menikmati pemandangan dengan menyantap kuliner makan malam di restoran.