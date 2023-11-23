Berkaca dari Kasus Nanie Darham, Adakah Syarat Khusus Jalani Operasi Sedot Lemak?

KABAR mengejutkan datang dari pemain film 'Air Terjun Pengantin', Aprilia Nanie Darham. Sempat lama tidak terdengar, diketahui dia telah meninggal dunia pada Oktober 2023.

Kabar meninggalnya pun sempat menjadi pertanyaan banyak netizen. Sebab kematiannya sangat tiba-tiba. Sehingga muncul spekulasi bahwa meninggalnya Nanie Darham setelah menjalani operasi sedot lemak.

Berkaca dari kasus tersebut, lantas apakah ada syarat khusus seseorang tidak boleh menjalani operasi sedot lemak?

Dilansir dari laman Cleveland Clinic, Kamis (23/11/2023) sedot lemak merupakan salah satu prosedur pembedahan yang bertujuan menghilangkan timbunan lemak berlebih pada bagian tubuh. Biasanya bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan adalah bagian perut atau pinggang, pinggul, punggung atau dada, wajah, pantat, lutut bagian dalam, paha, serta lengan bagian atas.

Bagi calon kandidat yang ingin melakukan tindakan tersebut, tentunya harus memenuhi persyaratan khusus terlebih dahulu untuk memastikan prosedur dijalani dengan efektif dan juga aman. Syarat tersebut meliputi:

1. Orang dewasa dengan berat badan di atas rata-rata.

2. Orang memiliki kulit kencang dengan elastisitas otot yang baik.

3. Orang dewasa yang mempunyai kantong lemak dan tidak memiliki pengaruh ketika melakukan diet atau olahraga.

4. Bukan perokok.

5. Orang-orang yang memiliki tujuan mempercantik penampilan.