HOME WOMEN HEALTH

280 Juta Orang di Dunia Alami Depresi, Sebagian Dialami Ibu Hamil dan Paska Melahirkan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |01:00 WIB
280 Juta Orang di Dunia Alami Depresi, Sebagian Dialami Ibu Hamil dan Paska Melahirkan
Ibu hamil dan pasca hamil kerap alami depresi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa gangguan depresi secara umum dapat mempengaruhi kesehatan mental. Hal ini karena beberapa aspek kehidupan yang dapat memicu terjadinya depresi.

Setidaknya sekitar 280 juta orang di dunia mengalami depresi, 10 Persen diantaranya dialami oleh ibu hamil dan ibu pasca melahirkan.

Terkait hal tersebut, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dr Danti Filiadini, Sp.KJ menjelaskan bahwa kondisi ini kurang terdiagnosis. Ini Karena ibu yang baru melahirkan biasanya cenderung menutupi apa yang dirasakannya.

“Karena mungkin dukungan dari orang di sekitarnya kurang atau lingkungannya kurang memadai. Kondisi ini dapat berdampak buruk bila dibiarkan,” kata dr Danti, dikutip dalam keterangan resmi yang di dapat MNC Portal Indonesia, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, gejala yang mungkin dapat dikenali apabila seorang ibu mengalami depresi postpartum, diantaranya:

Stres usai melahirkan

1. depresif

2. Hilang minat

3. Insomnia

4. Hipersomnia

5. Timbul perasaan tidak berharga atau bersalah

6. Penurunan energi

7. Timbul pikiran untuk mengakhiri diri

8. Muncul pikiran terkait kematian yang berulang

9. Gangguan konsentrasi atau sulit mengambil keputusan

10. Perubahan berat badan

Halaman:
1 2
      
