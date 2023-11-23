Punya Kadar Gula Darah Tinggi, Turunkan dengan 6 Minuman Ini Yuk

PUNYA gula darah yang tinggi tidak baik bagi kesehatan. Apalagi kalau kadar gula tinggi tak terkendali, bisa menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya diabetes.

Jika gula darahmu tinggi, maka sebaiknya segera diturunkan kadarnya demi menjaga kesehatan.

Lalu minuman apa saja yang bagus untuk menurunkan kadar gula darah tinggi dikutip dari Eatwell?

1. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

2. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.

3. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

4. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.