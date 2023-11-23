Malu Punya Bekas Cacar yang Berlubang, Ini 4 Cara Menghilangkannya

PENYAKIT cacar bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia. Cacar sendiri pun memiliki beberapa jenis, mulai dari cacar air, cacar api, cacar monyet hingga cacar ular.

Walaupun penyakit umum, cacar yang biasanya menyerang anak-anak ini juga meninggalkan bekas di kulit yang tentu membuat sebagian orang tak percaya diri.

Parahnya, bekas cacar pun juga bisa berlubang dan mengganggu penampilan. Jika sudah begini, tentu penderitanya ingin menghilangkan bekas tersebut.

Lalu, bagaimana cara menghilangkan bekas cacar yang sudah berlubang?

1. Ekfoliasi

Selanjutnya melakukan ekfoliasi. Metode ini juga bisa membantu menghilangkan bekas cacae yang berlubang. Ekfoliasi menghilangkan sel-sel kulit mati dan memberi ruang bagi kulit yang lebih muda dan tampak lebih baik. Pengelupasan bekas luka dapat membantu menghilangkan sebagian kulit berpigmen atau kasar. Kamu bisa menggunakan produk efoliasi seperti lulur untuk mengikis kulit mati, sehingga bekas luka bisa cepat memudar.

2. Perawatan Natural

Kamu bisa melakukan perawatan dengan bahan-bahan natural untuk menghilangkan bekas cacar yang sudah berlubang. Bahan-bahan yang bisa kamu gunakan seperti lidah buaya, krim kakao hingga essentials oil. Lidah buaya telah diuji secara ekstensif dalam pengobatan luka. Menggunakannya secara rutin bisa mengurangi bekas cacar pada kulit.