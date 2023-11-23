Daftar Harga Obat Batuk Dewasa, Perhatikan Sebelum Membeli

DAFTAR harga obat batuk dewasa menarik untuk diketahui. Seperti diketahui saat ini Indonesia tengah dilanda musim pancaroba yang berisiko menyebabkan penyakit.

Salah satu penyakit yang kerap menyerang di musim pancaroba adalah batuk. Jika sudah tertular, tentunya batuk akan sangat menyiksa. Batuk terus menerus akan menyebabkan nyeri pada tenggorokan, hingga susah menelan.

Nah bagi Anda yang sedang atau mulai merasakan gejala batuk, ada baiknya untuk membeli obat batuk untuk meredakannya. Sebab obat batuk dijual bebas di pasaran sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkannya.

Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023) berikut daftar obat batuk dewasa yang dapat dibeli.

1. Vicks Formula 44 Rp 23.940 - Rp 28.600