Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Cara Berhenti Kecanduan Merokok dan Vape

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:43 WIB
6 Cara Berhenti Kecanduan Merokok dan Vape
Ilustrasi cara berhenti kecanduan merokok dan vape (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA cara berhenti kencanduan merokok dan vape yang perlu dilakukan agar bisa terhindar dari berbagai penyakit. Berdasarkan, penelitian Tembakau Remaja Nasional yang dilakukan oleh FDA menunjukkan minat merokok untuk berhenti cukup tinggi.

Salah satunya mayoritas pengguna rokok elektrik muda yang disurvei mengatakan mereka berniat untuk berhenti. Tentunya ini menjadi langkah baik dalam mengurangi penyakit jantung akibat merokok.

Berikut cara berhenti kencanduan merokok dan vape dilansir dari berbagai sumber:

1. Olahraga

Olahraga

Olahraga menjadi salah satu cara untuk bisa berhenti dari kecanduan merokok dan vape. Hal ini terbukti dengan salah satu remaja bernama Bryan yang dia memilih untuk berlari atau jalan di tepat saat ingin mengonsumsi rokok atau vape.

2. Terapi penggantian nikotin

Nicotine replacement therapy (NRT) atau terapi pengganti nikotin bisa menjadi salah satu cara untuk membantu Anda menghentikan kebiasaan merokok. Ada beberapa jenis NRT yang dapat dijadikan pilihan dengan mempertimbangkan kondisi Anda.

Adapun, nikotin dalam jumlah sedikit ini dapat membantu memuaskan keinginan Anda sehingga mengurangi keinginan untuk merokok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185834//shintya-KuSO_large.jpg
Senang Olahraga, Shintya Mariska Ngaku Ketagihan Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183794//vape-K2p8_large.jpg
Vape Tingkatkan Risiko Kanker Paru, Gen Z Baca Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182672//lari-pzy2_large.jpg
Menperin Ogah Indonesia Hanya Jadi Pasar Olahraga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/482/3181631//diskusi_sadar_masyarakat-BuR6_large.JPG
Masyarakat Mulai Sadar Bahaya Merokok dan Makanan Manis bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178673//direktur_tindak_pidana_narkoba_bareskrim_polri_brigjen_eko_hadi_santoso-8z7I_large.jpg
Polri Tegaskan Etomidate di Vape Bukan Narkoba, tapi Peredarannya Akan Ditindak!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement