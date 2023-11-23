6 Cara Berhenti Kecanduan Merokok dan Vape

ADA cara berhenti kencanduan merokok dan vape yang perlu dilakukan agar bisa terhindar dari berbagai penyakit. Berdasarkan, penelitian Tembakau Remaja Nasional yang dilakukan oleh FDA menunjukkan minat merokok untuk berhenti cukup tinggi.

Salah satunya mayoritas pengguna rokok elektrik muda yang disurvei mengatakan mereka berniat untuk berhenti. Tentunya ini menjadi langkah baik dalam mengurangi penyakit jantung akibat merokok.

Berikut cara berhenti kencanduan merokok dan vape dilansir dari berbagai sumber:

1. Olahraga





Olahraga menjadi salah satu cara untuk bisa berhenti dari kecanduan merokok dan vape. Hal ini terbukti dengan salah satu remaja bernama Bryan yang dia memilih untuk berlari atau jalan di tepat saat ingin mengonsumsi rokok atau vape.

2. Terapi penggantian nikotin

Nicotine replacement therapy (NRT) atau terapi pengganti nikotin bisa menjadi salah satu cara untuk membantu Anda menghentikan kebiasaan merokok. Ada beberapa jenis NRT yang dapat dijadikan pilihan dengan mempertimbangkan kondisi Anda.

Adapun, nikotin dalam jumlah sedikit ini dapat membantu memuaskan keinginan Anda sehingga mengurangi keinginan untuk merokok.