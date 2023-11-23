5 Negara yang Masuk Kawasan Blue Zones, Salah Satunya Jepang

BLUE Zones merupakan daerah-daerah di seluruh dunia yang dikenal karena memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi dan tingkat kejadian penyakit kronis yang rendah.

Ada beberapa negara yang masuk dalam daftar Blue Zones, di mana masyarakatnya hidup sehat dan bahagia hingga usia lanjut. Berikut adalah lima negara yang memiliki blue zones.

1. Ikaria - Yunani

Pulau yang terletak delapan mil di lepas pantai Turki di Laut Aegea ini memiliki tingkat kematian usia paruh baya dan demensia terendah di dunia. Penelitian menghubungkan peningkatan umur panjang mereka dengan pola makan tradisional Mediterania, yang banyak mengandung sayuran dan lemak sehat serta mengandung lebih sedikit produk susu dan daging.

2. Okinawa - Jepang





Pulau terbesar di kepulauan kawasan subtropis yang dikuasai Jepang, Okinawa adalah rumah bagi wanita dengan umur terpanjang di dunia. Makanan pokok seperti ubi Okinawa, kedelai, mugwort, kunyit, dan goya (pare) membuat penduduk Okinawa berumur panjang dan sehat.

3. Wilayah Ogliastra - Sardinia

Dataran tinggi pegunungan di pulau Italia ini memiliki konsentrasi pria berusia seratus tahun tertinggi di dunia. Penduduknya yang mengonsumsi makanan rendah protein dikaitkan dengan rendahnya tingkat diabetes, kanker, dan kematian pada orang di bawah usia 65 tahun.