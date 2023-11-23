Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Negara yang Masuk Kawasan Blue Zones, Salah Satunya Jepang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |02:00 WIB
5 Negara yang Masuk Kawasan Blue Zones, Salah Satunya Jepang
Negara yang memiliki blue zones. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BLUE Zones merupakan daerah-daerah di seluruh dunia yang dikenal karena memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi dan tingkat kejadian penyakit kronis yang rendah.

Ada beberapa negara yang masuk dalam daftar Blue Zones, di mana masyarakatnya hidup sehat dan bahagia hingga usia lanjut. Berikut adalah lima negara yang memiliki blue zones.

1. Ikaria - Yunani

Pulau yang terletak delapan mil di lepas pantai Turki di Laut Aegea ini memiliki tingkat kematian usia paruh baya dan demensia terendah di dunia. Penelitian menghubungkan peningkatan umur panjang mereka dengan pola makan tradisional Mediterania, yang banyak mengandung sayuran dan lemak sehat serta mengandung lebih sedikit produk susu dan daging.

2. Okinawa - Jepang

Lansia

Pulau terbesar di kepulauan kawasan subtropis yang dikuasai Jepang, Okinawa adalah rumah bagi wanita dengan umur terpanjang di dunia. Makanan pokok seperti ubi Okinawa, kedelai, mugwort, kunyit, dan goya (pare) membuat penduduk Okinawa berumur panjang dan sehat.

3. Wilayah Ogliastra - Sardinia

Dataran tinggi pegunungan di pulau Italia ini memiliki konsentrasi pria berusia seratus tahun tertinggi di dunia. Penduduknya yang mengonsumsi makanan rendah protein dikaitkan dengan rendahnya tingkat diabetes, kanker, dan kematian pada orang di bawah usia 65 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068975/kisah-wanita-kehilangan-4-anggota-tubuh-akibat-terkena-liur-anjing-eBaul8HWzO.jpg
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement