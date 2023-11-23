Kronologi Meninggalnya 1 Pasien Cacar Monyet, Dokter Sebut Komplikasi Jadi Penyebab Utamanya

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan saat ini sudah ada 57 kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kasus terbanyak cacar monyet berada di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan laporan terbaru, saat ini salah satu pasien cacar monyet dinyatakan meninggal dunia. Hal itu dibeberkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan Subspesialis Penyakit Tropik dan Infeksi, Dr. dr. Lie Khie, Sp. PD-KPTI.

Dia mengatakan bahwa sebelum pasien itu dinyatakan meninggal dunia, dirinya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso selama beberapa minggu, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena mengalami masalah cerna di bagian ususnya.

“Jadi saya bisa gambarkan, kami menerima rujukan bahwa pasien sudah dirawat di RSPI Sulianti Saroso, dan sebelumnya juga pasien sempat berobat di RS lain,” kata dr Lie, dikutip dalam acara Konferensi Pers tentang Fatalitas Kasus Mpox di Indonesia, Kamis 23 November 2023.

Lebih lanjut, beberapa minggu kemudian dilakukan rujukan ke RSCM, dan pasien yang tidak diketahui identitasnya itu mengalami gangguan cerna pada bagian ususnya sehingga harus dilakukan tindakan operasi, karena tidak bisa dilakukan di rumah sakit sebelumnya.