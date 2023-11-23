Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

1 Pasien Cacar Monyet Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |02:00 WIB
1 Pasien Cacar Monyet Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Dokter
Kasus cacar monyet di Indonesia memakan korban jiwa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT cacar monyet atau monkeypox (Mpox) telah memakan korban jiwa. Setidaknya satu korban sudah meninggal dunia saat menjalani isolasi di rumah sakit.

Hal tersebut dibeberkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan Subspesialis Penyakit Tropik dan Infeksi, Dr. dr. Lie Khie, Sp. PD-KPTI. Dia mengungkapkan penyebabnya itu bukan dikarenakan Mpox, melainkan penyakit penyerta yang dialami pasien tersebut.

“Ada satu pasien dari yang dirawat dengan Mpox meninggal. Kami perlu memberikan klarifikasi bahwa kasus Mpox umumnya ini angka kematiannya sangat kecil,” kata dr Lie, dikutip dalam acara Konferensi Pers tentang Fatalitas Kasus Mpox di Indonesia, Kamis 23 November 2023.

Cacar Monyet

Lebih lanjut. dia menjelaskan pasien lebih dahulu dirawat di RS Sulianti Saroso selama beberapa minggu, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena mengalami masalah cerna di bagian ususnya.

Di RSCM pasien dilakukan operasi, namun dua minggu kemudian baru muncul komplikasi.

“Pasca operasi kondisi pasien cukup stabil tapi karena ada komorbid lainnya dan ada monkeypox dengan lesi yang cukup berat, terjadi komplikasi sehingga perawatan dua minggu terjadi komplikasi pada paru,” ucap dr Lie.

Halaman:
1 2
      
